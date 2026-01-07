Запланована подія 2

Новости
Украинцы предпочитают европейские сыры из-за более низкой цены

сыр
Дешевый импорт изменяет баланс на рынке сыра в Украине / Depositphotos

Хотя в декабре потребление сыра традиционно возросло, все больше покупателей предпочитают европейские сыры из-за более низкой цены.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

По данным аналитиков, предложение недорогого импортного сыра в конце года существенно увеличилось.

"Продажи отечественной продукции удалось поддержать преимущественно за счет активных акций, что негативно сказалось на марже. Ожидая более слабого спроса в январе, производители в конце года сокращали объемы производства, а по итогам года выпуск твердых и полужестких сыров уменьшился по сравнению с прошлым годом", - отмечают эксперты.

Они добавляют, что не стоит ожидать снижения импорта и в следующем году, ведь европейский сыр остается конкурентным по цене.

"Уже сейчас, по оценкам, значительная доля продаж полутвердых сыров приходится на продукцию из ЕС, и эта тенденция, вероятно, усилится. Украинские сыры даже в рамках акций часто дороже импортных аналогов, что заставляет производителей либо идти на глубокие скидки, либо сокращать выпуск", - подчеркивают аналитики.

Ранее сообщалось, что потребление сыров в Украине до сих пор не возобновилось до довоенного уровня, что усложняет конкуренцию национальным производителям.

Украинские производители вынуждены сокращать выпуск сыров из-за усиления конкуренции с дешевой импортной европейской продукцией.

Автор:
Светлана Манько