Потребление сыров в Украине до сих пор не восстановилось до довоенного уровня

сыр
Украинские сыровары продолжают терять позиции из-за дешевого импорта из ЕС / Depositphotos

Декабрь традиционно считается одним из самых успешных месяцев для украинских производителей сыра по уровню продаж. Однако в этом году положительной динамикой могут похвастаться далеко не все компании отрасли, ведь отечественные сыровары продолжают терять позиции из-за дешевого импорта из ЕС.

об этом сообщает "Инфагро".

Аналитики отмечают, что хотя потребление сыра в Украине выросло, основной рост пришелся на импортную продукцию.

Такую тенденцию эксперты объясняют значительным ценовым преимуществом европейских сыров. Импортеры закупают продукцию в странах ЕС значительно дешевле, чем ее производят в Украине, и, по прогнозам, в ближайшее время ее стоимость не будет расти.

В ноябре импорт сыров в Украину вырос на 10% по сравнению с октябрем. Ожидается, что более активный рост импорта произойдет в декабре, как это было в прошлом году.

Аналитики подчеркивают, что потребление сыров в Украине до сих пор не возобновилось до довоенного уровня, что усложняет конкуренцию национальным производителям.

По предварительным оценкам, в 2025 году продажи полутвердых сыров на внутреннем рынке снизятся на 17% по сравнению с 2021 годом.

"При этом средний украинец, как и до войны, потребляет около 2 кг такого сыра в год, и примерно четверть этого объема – это сыры европейского производства", - отмечают аналитики.

Заметим, что украинские производители вынуждены сокращать выпуск сыров из-за усиления конкуренции с дешевой импортной европейской продукцией.

Украинцы едят импортные сыры

По данным отраслевых аналитиков, основной причиной ухудшения ситуации для отечественных производителей явился агрессивный рост импорта дешевой европейской продукции.

За последние месяцы цены на ключевые сорта сыра в Европе снизились на четверть. Это привело к тому, что стоимость импортного сыра на украинском рынке сейчас значительно ниже, чем украинская продукция.

Отметим, что сейчас сыр "Украинский"   жирностью 50% в среднем стоит 590,66 грн за кг, а "Голландский" – 589,50 грн за кг.

Осенью украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции.

Автор:
Светлана Манько