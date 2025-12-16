Грудень традиційно вважається одним із найуспішніших місяців для українських виробників сиру за рівнем продажів. Однак цього року позитивною динамікою можуть похвалитися далеко не всі компанії галузі, адже вітчизняні сировари продовжують втрачати позиції через дешевий імпорт з ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

Аналітики зауважують, що хоча споживання сиру в Україні зросло, основне зростання припало на імпортну продукцію.

Таку тенденцію експерти пояснюють значною ціновою перевагою європейських сирів. Імпортери закуповують продукцію в країнах ЄС значно дешевше, ніж її виробляють в Україні, і, за прогнозами, найближчим часом її вартість не зростатиме.

У листопаді імпорт сирів в Україну зріс на 10% порівняно з жовтнем. Очікується, що активніше зростання імпорту відбудеться в грудні, як це було торік.

Аналітики підкреслюють, що споживання сирів в Україні досі не відновилося до довоєнного рівня, що ускладнює конкуренцію для національних виробників.

За попередніми оцінками, у 2025 році продажі напівтвердих сирів на внутрішньому ринку зменшаться на 17% порівняно з 2021 роком.

"При цьому середній українець, як і до війни, споживає близько 2 кг такого сиру на рік, і приблизно чверть цього обсягу – це сири європейського виробництва", - наголошують аналітики.

Зауважимо, українські виробники змушені скорочувати випуск сирів через посилення конкуренції з дешевою імпортною європейською продукцією.

Українці їдять імпортні сири

За даними галузевих аналітиків, основною причиною погіршення ситуації для вітчизняних виробників стало агресивне зростання імпорту дешевої європейської продукції.

Так, за останні місяці ціни на ключові сорти сиру в Європі знизились на чверть. Це призвело до того, що вартість імпортного сиру на українському ринку зараз значно нижча, ніж українська продукція.

Зауважимо, що наразі сир "Український" жирністю 50% в середньому коштує 590,66 грн за кг, а "Голандський" - 589,50 грн за кг.

Восени українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, але це спровокувало зростання імпортної продукції.