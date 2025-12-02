В Україні скорочується виробництво сиру: імпортна продукція витісняє українську з полиць магазинів

Попри стабільний попит з боку покупців, українські виробники змушені скорочувати випуск сирів через посилення конкуренції з дешевою імпортною європейською продукцією.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

За даними аналітиків, ціни на напівтверді сири в Україні залишаються незмінними, але більшість продукції продається зі значними акційними знижками, що впливає на доходи виробників.

"Європейські сири обходяться ритейлу дешевше, тож мережі можуть встановлювати вищі націнки й при цьому пропонувати нижчу кінцеву ціну. Це забезпечує високий попит на імпорт і ускладнює збут української продукції, яка не може конкурувати за ціновим сегментом", - наголошують експерти.

Вони очікують подальше зниження виробництва, так як вітчизняні підприємства уникають накопичення великих запасів.

Крім того, зменшується попит з боку імпортерів із Центральної Азії, які вже сформували закупівлі до свят і не поспішають поповнювати запаси.

Тому за оцінками аналітиків, тенденція до зростання імпорту та спаду українського виробництва збережеться.

Українці їдять імпортні сири

За даними галузевих аналітиків, основною причиною погіршення ситуації для вітчизняних виробників стало агресивне зростання імпорту дешевої європейської продукції.

Так, за останні місяці ціни на ключові сорти сиру в Європі знизились на чверть. Це призвело до того, що вартість імпортного сиру на українському ринку зараз значно нижча, ніж українська продукція.

Зауважимо, що наразі сир "Український" жирністю 50% в середньому коштує 590,66 грн за кг, а "Голандський" - 589,50 грн за кг.

Восени українські сировари вирішили підняти ціни на свій товар, сподіваючись на традиційне осіннє зростання попиту, але це спровокувало зростання імпортної продукції.