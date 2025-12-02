Запланована подія 2

В Украине сокращается производство сыра: импортная продукция вытесняет украинскую с полок магазинов

сыр
Импортные сыры вытесняют украинские / Shutterstock

Несмотря на стабильный спрос покупателей, украинские производители вынуждены сокращать выпуск сыров из-за усиления конкуренции с дешевой импортной европейской продукцией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Инфагро".

По данным аналитиков, цены на твердые сыры в Украине остаются неизменными, но большинство продукции продается со значительными акционными скидками, что влияет на доходы производителей.

"Европейские сыры обходятся ритейлу дешевле, поэтому сети могут устанавливать более высокие наценки и при этом предлагать более низкую конечную цену. Это обеспечивает высокий спрос на импорт и усложняет сбыт украинской продукции, которая не может конкурировать по ценовому сегменту", - отмечают эксперты.

Они ожидают дальнейшего снижения производства, так как отечественные предприятия избегают накопления больших запасов.

Кроме того, снижается спрос со стороны импортеров из Центральной Азии, которые уже сформировали закупки к праздникам и не спешат пополнять запасы.

Поэтому, по оценкам аналитиков, тенденция роста импорта и спада украинского производства сохранится.

Украинцы едят импортные сыры

По данным отраслевых аналитиков, основной причиной ухудшения ситуации для отечественных производителей явился агрессивный рост импорта дешевой европейской продукции.

За последние месяцы цены на ключевые сорта сыра в Европе снизились на четверть. Это привело к тому, что стоимость импортного сыра на украинском рынке сейчас значительно ниже, чем украинская продукция.

Отметим, что сейчас сыр "Украинский"   жирностью 50% в среднем стоит 590,66 грн за кг, а "Голландский" – 589,50 грн за кг.

Осенью украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса, но это спровоцировало рост импортной продукции.

Автор:
Светлана Манько