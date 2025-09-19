Запланована подія 2

Повышение цен на сыр в Украине спровоцировало рост импорта

сыр
Украинские сыры осенью подорожали

В сентябре украинские сыровары решили поднять цены на свой товар в надежде на традиционный осенний рост спроса. Это спровоцировало рост импортной продукции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает отраслевое издание "Инфагро".

Аналитики отмечают, что за последний месяц в ЕС сыр подешевел более чем на 10%, в то время как в Украине подорожал на 5%.

Поэтому это ценовое несоответствие уже начало влиять на рынок — импорт сыра в августе вырос на 10% по сравнению с июлем и уже занимает существенную долю в общем объеме продаж. Эксперты предполагают, что в осенние месяцы импорт продолжит расти, поскольку европейские поставщики активно пользуются выгодной для них ситуацией.

"Различие в ценах между украинским сыром и потенциальным импортом остается значительным: даже с учетом скидок, украинские производители не могут конкурировать по стоимости с импортированными сырами", - констатируют аналитики.

Они добавляют, что продажи украинского сыра на внешние рынки показывают положительную динамику. В прошлом месяце экспорт полутвердых сыров вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, хотя импорт в этой категории все еще вдвое превышает экспортные объемы.

Украинцы едят импортные сыры

Продажи отечественного сыра удается удерживать исключительно за счет использования акционных распродаж, а результаты большинства сыродельных предприятий пока далеки даже от уровня прошлого года.

Импортных сыров на полках магазинов становится все больше, что тоже явно не в пользу отечественных производителей.

Потому украинские производители сыра столкнулись с угрозой потери значительной части внутреннего рынка сбыта.

Из-за роста стоимости сырого молока украинские сыровары пытаются и дальше поднимать цены на свою продукцию. Разница в цене с украинским "голландским" сыром настолько поразительна, что супермаркеты не могут этим не воспользоваться и завозят больше импортного товара.

Автор:
Светлана Манько