В Украине цены на огурцы поползли вверх: сколько просят за килограмм

В Украине дорожают тепличные огурцы из-за повышенного спроса на фоне сокращения предложения данной продукции на внутреннем рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает проект EastFruit.

Причины удорожания

Аналитики отмечают, что повышающий ценовой тренд продиктован сразу несколькими факторами. В первую очередь, он является следствием достаточно ограниченного предложения этих овощей, поскольку продукция открытой почвы в продажу уже практически не поступает.

Кроме того, из-за прохладной и пасмурной погоды в Украине выборки в тепличных комбинатах заметно сократились, а нынешние объемы продукции не покрывают все потребности покупателей.

Какие цены на огурцы

Пока украинские тепличные комбинаты декларируют цены на огурцы в пределах 25-45 грн/кг, что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой недели.

Аналитики подчеркивают, что, несмотря на подорожание, сегодня тепличный огурец на рынке Украины стоит в среднем на 29% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года. Они не исключают дальнейшего удорожания этой продукции из-за активного спроса и сезонного сокращения предложения.

Заметим, что также в Украине дорожают помидоры из-за сокращения их объемов на рынке.

Лидеры на рынке огурцов

Среди основных лидеров на рынке тепличных овощей, в частности, огурцов, можно выделить комбинат "Тепличный" и Уманский тепличный комбинат (УТК).

Комбинат "Тепличный", основанный в 1982 году в селе Калиновка Киевской области, сегодня занимает площадь 48 гектаров теплиц, оснащенных современным оборудованием, в частности системой микроклимата. Основной деятельностью предприятия является выращивание огурцов и томатов, поставляемых на внутренний рынок и экспортируемых в страны-партнеры.