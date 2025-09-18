В Україні ціни на огірки поповзли вгору: скільки просять за кілограм

В Україні дорожчають тепличні огірки через підвищений попит на тлі скорочення пропозиції даної продукції на внутрішньому ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє проєкт EastFruit.

Причини здорожчання

Аналітики зауважують, що підвищувальний ціновий тренд продиктований одразу кількома факторами. Насамперед він є наслідком досить обмеженої пропозиції цих овочів, оскільки продукція відкритого ґрунту у продаж вже практично не надходить.

Крім того, через прохолодну та похмуру погоду в Україні вибірки у тепличних комбінатах помітно скоротилися, а нинішні обсяги продукції не покривають усі потреби покупців.

Які ціни на огірки

Наразі українські тепличні комбінати декларують ціни на огірки в межах 25-45 грн/кг, що в середньому на 19% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Аналітики підкреслюють, що незважаючи на подорожчання, сьогодні тепличний огірок на ринку України коштує в середньому на 29% дешевше, ніж в аналогічний період минулого року. Вони не виключають подальшого подорожчання цієї продукції через активний попит та сезонне скорочення пропозиції.

Зауважимо, також в Україні дорожчають помідори через скорочення їхніх обсягів на ринку.

Лідери на ринку огірків

Серед основних лідерів на ринку тепличних овочів, зокрема огірків, можна виділити комбінат "Тепличний" та Уманський тепличний комбінат (УТК).

Комбінат "Тепличний", заснований у 1982 році в селі Калинівка на Київщині, сьогодні займає площу 48 гектарів теплиць, оснащених сучасним обладнанням, зокрема системою мікроклімату. Основною діяльністю підприємства є вирощування огірків та томатів, які постачаються на внутрішній ринок та експортуються в країни-партнери.