Ціни на картоплю в Україні знижуються: на ринку спостерігається збільшення пропозиції

картопля
Ціни на картоплю в Україні знижуються. / Pixabay

В Україні почалося активне зниження цін на картоплю. Основною причиною є збільшення пропозиції на внутрішньому ринку, оскільки фермери в ключових регіонах розпочали збирання врожаю пізніх сортів. Наразі вартість картоплі в Україні в середньому на 18% нижча, ніж минулого року в цей самий період.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані EastFruit.

Згідно з останніми моніторингами, ціни на картоплю зараз коливаються в діапазоні 9–16 грн/кг, що в середньому на 10% менше, ніж минулого тижня.

Покупці стали більш вимогливими до якості: фермерам стає все складніше реалізувати дрібну картоплю. Натомість великий попит спостерігається на оптові партії середнього калібру.

Учасники ринку не очікують зростання цін найближчим часом, оскільки обсяги врожаю досить великі. Збільшення  пропозиції змушує українських фермерів знижувати ціни на новий врожай.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні збільшилися посівні площі під картоплею та врожайність цього корнеплоду, але на гуртових ринках ціни залишаються помірними. Найвигідніший період для закупівлі картоплі  на зиму - з кінця вересня до середини жовтня.

Автор:
Тетяна Ковальчук