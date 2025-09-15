Якими будуть ціни на картоплю в Україні: коли робити запаси на зиму

У 2025 році в Україні збільшилися посівні площі під картоплею та врожайність цього корнеплоду, але на гуртових ринках ціни залишаються помірними. Найвигідніший період для закупівлі картоплі на зиму - з кінця вересня до середини жовтня.

Як пише Delo.ua, про це повідомила виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко, передає "Укрінформ".

Яка врожайність

Експертка зауважила, що середнє збільшення площ під картоплею цього року становить близько 20%. Це відбулося здебільшого за рахунок окремих великих або середніх господарств, які розширили виробництво після високих цін минулого сезону.

Також фермери нині фіксують кращу врожайність порівняно з минулим роком, однак більшість господарств ще не завершили збирання: викопано лише половину площ, тож остаточні оцінки наразі передчасні. Деякі виробники фіксують збільшення врожайності на третину порівняно з минулим роком.

"Тобто цьогоріч врожай гарний – кращий за торішній, однак казати остаточно поки зарано. Але врожай гарний не лише в Україні, а й у Європі. Це створює надлишок на ринку та тисне на ціну", - наголосила Самойліченко.

Які ціни на картоплю та коли купляти

Станом на середину вересня ціни на картоплю на гуртових ринках залишаються стабільними. Зокрема, на ринку "Шувар" у Львові вона коштує 12,5 грн/кг, на "Столичному" в Києві – від 12 до 15 грн/кг. У вересні минулого року ціни коливалися в межах на схожому рівні.

Самойліченко зауважила, що найвигідніший період для закупівлі – кінець вересня – середина жовтня. У цей час ціна найнижча, адже багато фермерів змушені реалізовувати врожай відразу після викопування через відсутність сховищ. Водночас, у міру завершення збирання та настання холодів вартість може зрости.

В УАВК наголошують, що цінова ситуація на ринку залежить не лише від українського врожаю, а й від імпорту.

"У нас уже є інформація, що перші фури з польською картоплею перетинають кордон. Їхня експортна ціна – близько 6 грн/кг, що нижче за українську, тож продукція може бути конкурентною навіть з урахуванням логістики. Взимку ж ми з великою ймовірністю повернемося до імпортної продукції, оскільки картоплесховищ все ще катастрофічно не вистачає", - підсумувала Самойліченко.

Зауважимо, в Європі ціни на картоплю впали до 7,5 євро за тонну (приблизно 360 грн) — найнижчого рівня з 2021 року.