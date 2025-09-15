Какими будут цены на картофель в Украине: когда делать запасы на зиму

В 2025 г. в Украине увеличились посевные площади под картофелем и урожайность этого корнеплода, но на оптовых рынках цены остаются умеренными. Самый выгодный период для закупки картофеля на зиму – с конца сентября до середины октября.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила исполнительный директор Украинской ассоциации производителей картофеля (УАВК) Ольга Самойличенко, передает "Укринформ".

Какая урожайность

Эксперт заметила, что среднее увеличение площадей под картофелем в этом году составляет около 20%. Это произошло в основном за счет отдельных крупных или средних хозяйств, расширивших производство после высоких цен в прошлом сезоне.

Также фермеры сейчас фиксируют лучшую урожайность по сравнению с прошлым годом, однако большинство хозяйств еще не завершили сбор: выкопана лишь половина площадей, поэтому окончательные оценки пока преждевременны. Некоторые производители фиксируют увеличение урожайности на треть по сравнению с прошлым годом.

"То есть в этом году урожай хорош – лучше прошлогоднего, однако говорить окончательно пока рано. Но урожай хорош не только в Украине, но и в Европе. Это создает избыток на рынке и давит на цену", - подчеркнула Самойличенко.

Какие цены на картофель и когда покупать

По состоянию на середину сентября цены на картофель на оптовых рынках остаются стабильными. В частности, на рынке "Шувар" во Львове она стоит 12,5 грн/кг, на "Столичном" в Киеве – от 12 до 15 грн/кг. В сентябре прошлого года цены колебались в пределах на похожем уровне.

Самойличенко отметила, что самый выгодный период для закупки – конец сентября – середина октября. В настоящее время цена самая низкая, ведь многие фермеры вынуждены реализовывать урожай сразу после выкапывания из-за отсутствия хранилищ. В то же время по мере завершения уборки и наступления холодов стоимость может возрасти.

В УАИК отмечают, что ценовая ситуация на рынке зависит не только от украинского урожая, но и от импорта.

"У нас уже есть информация, что первые фуры с польским картофелем пересекают границу. Их экспортная цена – около 6 грн/кг, что ниже украинской, поэтому продукция может быть конкурентной даже с учетом логистики. Зимой же мы с большой вероятностью вернемся к импортной продукции, поскольку картофелехранилищ все еще катастрофически не хватает.

Отметим, что в Европе цены на картофель упали до 7,5 евро за тонну (примерно 360 грн) — самого низкого уровня с 2021 года.