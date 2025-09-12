Цены на борщовый набор в сентябре 2025 года: какие овощи подешевели, а что подорожало

Несмотря на то, что Нацбанк по итогам года прогнозирует инфляцию почти на 10%, в сентябре 2025-го большинство овощей борщового набора стоят дешевле, чем в прошлом. Причиной послужили удачный урожай и насыщение рынка.

Сколько стоят овощи для борща и как будут меняться цены до зимы, Delo.ua объяснил аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка.

Сколько стоят продукты борщового набора

По словам Максима Гопки, в начале сентября 2025 года средняя цена картофеля составляет около 17 гривен за килограмм , тогда как в сентябре 2024-го она превышала 20 гривен. По состоянию на 12 сентября в крупных торговых сетях — АТБ, FOZZY, Сильпо, Фора, Auchan и Varus — картофель стоит от 15 гривен за обычный до почти 30 гривен за мытый и фасованный продукт.

"Цены на капусту остаются относительно стабильными. К концу августа – началу сентября 2025 года капуста стоила около 6-15 грн/кг на оптовых рынках, почти так же, как и в прошлом году", — отмечает аналитик УКАБ.

В онлайн торговых сетях стоимость этого продукта составляет 12 гривен за килограмм. Отметим, что за неделю капуста в Украине подешевела в среднем на 19%. В настоящее время большинство производителей готово отгружать продукцию по 6–12 грн/кг ($0,15–0,29/кг), в то время как еще неделей ранее цены колебались в пределах 7–16 грн/кг ($0,17–0,39/кг).

Максим Гопка добавляет, что в сентябре значительно подешевела и морковь . По его словам, оптовые цены на урожай 2025 падают уже несколько недель: в конце августа морковь продавали по 8-12 грн/кг, тогда как еще неделей раньше было 10-13 грн.

В начале сентября 2025 года средняя розничная цена репчатого лука упала до 8–10 грн/кг , тогда как в августе была на 30–40% выше. В онлайн магазинах этот продукт можно приобрести 9-12 грн/кг. За фасованную нужно будет отдать от 20 до 40 гривен за кило.

Цены на помидоры в 2025 году снизились по сравнению с прошлогодними. В сентябре 2025 года красные помидоры в среднем на 25-30% дешевле , чем в сентябре 2024-го.

Что подорожало и чего ожидать от цен в дальнейшем

В отличие от других овощей, болгарский перец подорожал. Аналитик УКАБ Максим Гопка указывает, что в начале сентября 2025-го фиксируется рост цен на перец как по сравнению с предыдущим месяцем, так и по отношению к прошлому году.

"За неделю первой декады сентября оптовая цена сладкого перца выросла примерно на 20%. Средняя оптовая цена составляет 40-50 грн/кг", — отмечает Гопка.

Аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка резюмирует, что в ближайшее время ожидать повышения цен на овощи борщового набора не стоит, поскольку предложение на рынке будет расти благодаря новому урожаю.

Напомним, рост цен на молоко в Украине замедлился в начале сентября.