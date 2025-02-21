Украина возглавила рейтинг стран с высоким уровнем потребления овощей на душу населения в 2024 году

Украина, Китай и Турция вошли в ТОП-3 стран с высоким уровнем потребления овощей на душу населения в 2024 году. Один украинец потребляет примерно 653 кг овощей в год.

Об этом сообщает EastFruit, ссылаясь на отчет IndexBox.

Мировое потребление овощей

В 2024 году потребление овощей снизилось на -0,6% до 1519 млн. тонн впервые с 2016 года, тем самым завершив семилетнюю тенденцию роста. В 2023 году оно достигло максимального объема в 1527 млн ​​тонн.

Размер мирового рынка овощей составил $1374,1 млрд в 2024 году, оставаясь стабильным по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра отражает совокупную выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, расходов на розничный маркетинг и наценок розничных торговцев, которые будут включены в конечную потребительскую цену).

Потребление странами

Согласно отчету, Китай (693 млн тонн) стал страной с наибольшим объемом потребления овощей, что составляет около 46% от общего мирового объема. Более того, потребление овощей в Китае превысило показатели, зафиксированные вторым по величине потребителем Индией (195 млн. тонн), в четыре раза. Третье место в этом рейтинге заняли США (52 млн тонн) с долей 3,4%.

Странами с высоким уровнем потребления овощей на душу населения в 2024 году стали Украина (653 кг на человека), Китай (486 кг на человека) и Турция (353 кг на человека).

Ожидается, что из-за роста спроса на овощи во всем мире рынок продолжит тенденцию роста потребления в течение следующих шести лет.

Напомним, Украина обошла Испанию и попала в ТОП-10 мирового рейтинга производителей фруктов и овощей.

Цены на овощи

Добавим, что в начале 2025 года цены на большинство видов овощей на рынке Украины выросли. Однако были и такие позиции, по которым цены снизились.

Среди чемпионов по темпам роста цен в 2024 году были капуста и морковь и яблоки. Да, капуста за год подорожала втрое и более в связи с понижением объемов производства и невысоким качеством продукции. Оптовые цены на морковь выросли почти в 2,6 раза и достигли 26 грн/кг по состоянию на начало января 2025 года.

Вместо этого В Украине на этой неделе начали снижаться цены на импортные помидоры турецкого производства.

На украинском рынке вторую неделю подряд растут цены на тепличные огурцы. Основная причина этого — сокращение импортных поставок, в частности из Турции.