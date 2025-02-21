Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,73

+0,05

EUR

43,55

+0,08

Наличный курс:

USD

41,76

41,71

EUR

43,93

43,75

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина возглавила рейтинг стран с высоким уровнем потребления овощей на душу населения в 2024 году

есть овощи
Фото: Freepik

Украина, Китай и Турция вошли в ТОП-3 стран с высоким уровнем потребления овощей на душу населения в 2024 году. Один украинец потребляет примерно 653 кг овощей в год.

Об этом сообщает EastFruit, ссылаясь на отчет IndexBox.

Мировое потребление овощей

В 2024 году потребление овощей снизилось на -0,6% до 1519 млн. тонн впервые с 2016 года, тем самым завершив семилетнюю тенденцию роста. В 2023 году оно достигло максимального объема в 1527 млн ​​тонн.

Размер мирового рынка овощей составил $1374,1 млрд в 2024 году, оставаясь стабильным по сравнению с предыдущим годом. Эта цифра отражает совокупную выручку производителей и импортеров (без учета затрат на логистику, расходов на розничный маркетинг и наценок розничных торговцев, которые будут включены в конечную потребительскую цену).

Потребление странами

Согласно отчету, Китай (693 млн тонн) стал страной с наибольшим объемом потребления овощей, что составляет около 46% от общего мирового объема. Более того, потребление овощей в Китае превысило показатели, зафиксированные вторым по величине потребителем Индией (195 млн. тонн), в четыре раза. Третье место в этом рейтинге заняли США (52 млн тонн) с долей 3,4%.

Странами с высоким уровнем потребления овощей на душу населения в 2024 году стали Украина (653 кг на человека), Китай (486 кг на человека) и Турция (353 кг на человека).

Ожидается, что из-за роста спроса на овощи во всем мире рынок продолжит тенденцию роста потребления в течение следующих шести лет.

Напомним, Украина обошла Испанию и попала в ТОП-10 мирового рейтинга производителей фруктов и овощей.

Цены на овощи

Добавим, что в начале 2025 года цены на большинство видов овощей на рынке Украины выросли. Однако были и такие позиции, по которым цены снизились.

Среди чемпионов по темпам роста цен в 2024 году были   капуста и морковь и яблоки. Да,   капуста за год подорожала втрое   и более в связи с понижением объемов производства и невысоким качеством продукции. Оптовые   цены на морковь   выросли почти в 2,6 раза и достигли 26 грн/кг по состоянию на начало января 2025 года.

Вместо этого   В Украине на этой неделе начали снижаться цены на импортные помидоры турецкого производства.

На украинском рынке вторую неделю подряд растут цены на тепличные огурцы. Основная причина этого — сокращение импортных поставок, в частности из Турции.

Автор:
Светлана Манько