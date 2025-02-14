- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на импортные помидоры снизились: сколько стоит килограмм
В Украине на этой неделе начали снижаться цены на импортные помидоры турецкого производства.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Какие цены на помидоры
Сегодня украинские импортеры предлагают турецкий томат к продаже по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.
При этом следует отметить, что цены на импортные помидоры в Украину на данный момент все еще на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Причины снижения цен на помидоры
Причиной удешевления стал довольно слабый интерес оптовых компаний и розничных сетей в закупке этой продукции.
Предложение импортной продукции достаточно объемно, но спрос на нее очень сдержан. В результате на складах компаний накапливаются значительные объемы нереализованной продукции, и продавцы готовы уступать цене.
Производители томатов
Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:
- ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;
- ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;
- ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.
Какие цены на овощи
Отметим, что с середины декабря цены на чеснок на полках украинских магазинов уверенно достигли отметки в 200 грн за кг. В гривнах это абсолютный рекорд.
Добавим, что цены на морковь в Украине уже несколько недель продолжают расти. Участники рынка объясняют очередное повышение цен стабильным спросом на качественную морковь.
Delo.ua сообщало, что в начале 2025 года цены на большинство видов овощей и фруктов на рынке Украины выросли. Однако были и такие позиции, по которым цены снизились.