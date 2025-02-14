Цены на импортные помидоры снизились: сколько стоит килограмм

В Украине на этой неделе начали снижаться цены на импортные помидоры турецкого производства.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Какие цены на помидоры

Сегодня украинские импортеры предлагают турецкий томат к продаже по 75-90 грн/кг ($1,79-2,15/кг), в зависимости от качества и объемов партий, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой недели.

При этом следует отметить, что цены на импортные помидоры в Украину на данный момент все еще на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Причины снижения цен на помидоры

Причиной удешевления стал довольно слабый интерес оптовых компаний и розничных сетей в закупке этой продукции.

Предложение импортной продукции достаточно объемно, но спрос на нее очень сдержан. В результате на складах компаний накапливаются значительные объемы нереализованной продукции, и продавцы готовы уступать цене.

Производители томатов

Одними из известнейших производителей томатов в Украине являются:

ООО "Укрофлора-Винница" (Винницкая область, с. Дорожное) – теплицы занимают 26403 м². Это одно из крупнейших предприятий в области тепличного выращивания овощей;

ПАО "Агрофирма "Провесень" (Львов) – площадь теплиц составляет 24 000 м². Компания специализируется на производстве экологически чистых овощей, в том числе помидоров;

ПАО "Уманский тепличный комбинат" (Черкасская обл., Умань). Основной вид деятельности – выращивание овощей и бахчевых культур.

Какие цены на овощи

Отметим, что с середины декабря цены на чеснок на полках украинских магазинов уверенно достигли отметки в 200 грн за кг. В гривнах это абсолютный рекорд.

Добавим, что цены на морковь в Украине уже несколько недель продолжают расти. Участники рынка объясняют очередное повышение цен стабильным спросом на качественную морковь.

Delo.ua сообщало, что в начале 2025 года цены на большинство видов овощей и фруктов на рынке Украины выросли. Однако были и такие позиции, по которым цены снизились.