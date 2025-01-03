В Украине зафиксирован рекордный рост цен на чеснок

В Украине зафиксировано максимальное удорожание чеснока. С середины декабря цены на чеснок в магазинах стабильно превышают 200 грн за кг, что является историческим рекордом в гривнах.

Об этом сообщает EastFruit.

Отмечается, что в Украине трудно найти даже несколько товарных партий чеснока, а импорт качественного продукта слишком дорог.

"Очень трудно найти даже две тонны товарного чеснока для собственного производства. Постоянного выращивания в Украине нет. Остались мелкие партии из огородов, разного качества, сортов. Даже для торговых сетей они не подходят. Что уж говорить о промышленной переработке", — рассказал Сергей Шиш., директор группы компаний "Еврошок" (переработка чеснока, торговая марка "Все по чесноку").

Причины подорожания

Цены на чеснок выросли в результате сочетания нескольких обстоятельств.

Во-первых, в Европе спрос на этот продукт значительно увеличился, что привело к повышению стоимости до 6 евро за килограмм, а в некоторых случаях даже к 20 евро.

Во-вторых, на рынке наблюдается дефицит чеснока – его предложение не может удовлетворить растущий спрос.

Отмечается, что в этом году испанский производитель и чеснок полностью исчерпали свои запасы, что является исключительным случаем, поскольку подобное не наблюдалось в течение последних трех лет.

Кроме того, европейские поставщики уже исчерпали квоты на ввоз китайского чеснока в ЕС. Поэтому теперь его импортируют с уплатой штрафов – 1200 евро за тонну. Поэтому цена растет, но чеснок все равно покупают.

Именно поэтому в Украине возникли проблемы с импортом чеснока – его стоимость слишком высока. К тому же собственных запасов этого овоща в необходимых объемах недостаточно.

Согласно данным Госстата, площадь под чесноком в Украине за последние четыре года, с 2020 года, сократилась почти на 15%, составив лишь 21 тысячу гектаров. Большинство производства сосредоточено в мелких и семейных хозяйствах.

Цены на овощи в Украине

Цены на картофель в Украине снижаются. Товарный картофель продается по цене от 18 до 28 грн/кг. Фермеры, рассчитывавшие на традиционный рост цен накануне праздников, столкнулись с противоположной ситуацией.

На украинском рынке сейчас наблюдается ограниченное количество белокочанной капусты высокого качества. В то же время, цены на капусту продолжают резко расти. Пока эта продукция продается по цене 25–35 грн за килограмм.

Отпускные цены на морковь также продолжают расти. Удорожание обусловлено завышенным спросом со стороны оптовиков и розничных сетей.

Зато снизились цены на лук. Главной причиной снижения цен стало падение спроса в этом сегменте, поскольку производители все чаще предлагают на продажу овощи среднего и низкого качества.