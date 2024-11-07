Морковь может стать самым дорогим овощем борщового набора: фермеры потеряли половину урожая

Морковь имеет все шансы стать самым дорогим овощем борщового набора на украинском рынке, опередив в рейтинге картофель. Цены на этот корнеплод продолжают постепенно повышаться уже четыре недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Потери урожая моркови достигают 50%

Как отмечают эксперты, данная ситуация совсем не типична, поскольку именно в течение последнего месяца в хозяйствах закончили уборку урожая моркови поздних сортов.

"По словам самих фермеров, из-за неблагоприятных погодных условий летом текущего года, существенно снизилось качество и количество ожидаемого урожая. Нередко озвучивались цифры потери урожая овощей до 50% и больше запланированных объемов", — подчеркивают аналитики.

Они добавляют, что качественные корнеплоды производители закладывают в хранилища, а имеющиеся объемы продукции, преимущественно среднего качества, не могут удовлетворить спрос на рынке.

Сколько просят за килограмм моркови

По данным ценового мониторинга проекта, с конца прошлой недели цены на морковь в Украине выросли в среднем на 11% и сегодня украинские фермеры готовы отгружать эти корнеплоды по 20-28 грн/кг.

Аналитики отмечают, что нынешние цены на морковь в Украине остаются самыми высокими, как минимум, за последние 7 лет.

Кроме того, сейчас цены на морковь в Украине уже в среднем в 3,7 раза выше, чем в начале ноября прошлого года.

"Настолько значительную ценовую разницу, ключевые игроки рынка объясняют снижением урожайности данного корнеплода из-за неблагоприятных погодных условий", — заключают аналитики.

Цены на другие овощи борщового набора

Цены на капусту на украинском рынке пока колеблются в пределах 15-23 грн за кг.

На рынке картофеля в Украине не утихает ажиотаж, а цена на этот овощ выросла в среднем на 19%. На сегодняшний день в основных регионах производства картофель предлагается к продаже по 20-30 грн/кг, в зависимости от сорта, качества и объемов предлагаемых партий продукции,

А вот цены на лук в Украине начали постепенно снижаться из-за увеличения предложения на рынке. Фермеры пытаются распродать непригодную для длительного хранения продукцию и предлагают лук к продаже оптовыми партиями по 8-14 грн/кг.