Почти половина украинцев вынуждена экономить на еде, выбирая самые дешевые продукты, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в сентябре 2024 года. 44,2% граждан отметили, что при покупке пищевых продуктов предпочитают более дешевые варианты, даже если они более низкого качества.

Об этом говорится в опросе, проведенном социологической службой Центра Разумкова 20-26 сентября .

В то же время почти 45% украинцев позволяют себе покупать более качественную еду, даже если она дороже. Остальные 11% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос также показал, что доля граждан, заявляющих о нехватке средств даже на базовые продукты, выросла с 9% в 2021 году до 12,2% в 2024 году.

Незначительное улучшение наблюдается в общей оценке собственного благосостояния украинцев: несколько увеличилась доля испытывающих финансовую стабильность, но не имеет возможности совершать большие покупки, в частности жилье или автомобиль (с 6% до 9%).

В целом, несмотря на некоторое улучшение, превышающее даже довоенные показатели 2021 года, данные свидетельствуют о том, что значительная часть населения продолжает приспосабливаться к сложным экономическим условиям, выбирая экономию на базовых нуждах.

По сравнению с 2005 годом с 38% до 54% возросла доля граждан, которые основную часть средств к существованию получают за счет заработной платы, и с 38% до 29% уменьшилась доля живущих преимущественно за счет пенсии, стипендии, денежной помощи или алиментов. С 7% до 2,5% уменьшилась доля живущих за счет запасов или доходов, полученных в подсобном хозяйстве, на земельном участке, с 5% до 3% — за счет побочных заработков, с 3% до 2% — за счет доходов от предпринимательства.

38% опрошенных считают, что государство должно прежде обеспечить такой уровень зарплат, чтобы работающие могли достойно удерживать свои семьи. Однако это гораздо меньше, чем в 2002 году, когда такое мнение разделяли 55% респондентов.

С 19% до 16% уменьшилось количество ожидающих от государства создания рабочих мест для всех трудоспособных граждан. Также возросла с 20% до 29% (по сравнению с 2018 г.) доля граждан, считающих, что система социальной защиты должна строиться на обеспечении только нетрудоспособных (людей пожилого возраста, инвалидов, сирот).

30% украинцев считают, что государство должно оказывать помощь группам населения, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах (безработным, бедным семьям с детьми и т.п.). Ранее такую высказывали 33% опрошенных.

Минимальная зарплата в 2025 году не будет повышаться

Отметим, в этом году в Украине повысили размер минимальной заработной платы до 8 тысяч гривен, однако в 2025 году эта сумма не будет меняться. Проект государственного бюджета на 2025 год не предусматривает повышение социальных стандартов, поскольку у страны нет такой возможности.

"Предусмотренного ресурса достаточно для того, чтобы обеспечить потребности всех социально уязвимых категорий. И это — приоритетные расходы в бюджете. Ни разу с начала полномасштабного российского вторжения правительство не задерживало выплаты ни пенсий, ни других социальных расходов", — отметил глава ведомства Сергей Марченко.

Опрос методом face-to-face проводился на всех территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия, среди 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями злости РФ.