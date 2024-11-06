Становится ли украинский рынок труда более инклюзивным из-за нехватки кадров

Украинский рынок труда продолжает меняться под давлением дефицита квалифицированных кадров. Работодатели вынуждены пересматривать подход к найму и быть более открытыми к привлечению тех, кого ранее дискриминировали. Это молодежь без опыта, кандидаты пожилого возраста, матери маленьких детей или люди с инвалидностью.

Развитие культуры разнообразия, равенства и инклюзивности становится одним из действенных путей преодоления острой нехватки работников во многих отраслях. В рамках спецпроекта "Перспективы рынка труда", созданного при поддержке "OLX Работа", Delo.ua рассказывает о новых тенденциях, изменяющих правила игры для бизнеса и соискателей.

Вакансий для молодежи без опыта и ветеранов становится больше

По данным аналитической службы OLX, более половины компаний в Украине сообщают о нехватке специалистов. Чтобы найти необходимых работников, почти 20% бизнесов уже начали нанимать пенсионеров и студентов, а еще 16% компаний приглашают на работу ветеранов и людей с инвалидностью.

Украинский рынок труда демонстрирует прогресс в сфере инклюзивности и поддержки социально-уязвимых групп населения. По последним данным, увеличивается количество возможностей для трудоустройства и улучшаются условия работы для тех, кто раньше сталкивался с трудностями во время ее поиска. Из-за войны в Украине мы видим и чувствуем повышенный запрос на вакансии для социально-уязвимых слоев. Такие предложения получают на 68% больше отзывов чем другие открытые позиции работы, размещенные на платформе. Мария Абдуллина Руководительница направления OLX Работа

Всего на OLX сегодня размещены около 48 тысяч вакансий для социально-уязвимых слоев населения. Больше всего работы для таких кандидатов в сферах розничной торговли, логистики, производства и строительной сферы. В первую очередь рынок труда становится более благоприятным для ветеранов и военнослужащих. Так, в 2024 году количество вакансий для них выросло более чем на 69% по сравнению с прошлым годом. Зарплаты для таких кандидатов за год также увеличились: с 17,5 тысяч до 20 тысяч грн.

На 20% больше стало объявлений о работе для людей с инвалидностью. Медианное вознаграждение для них также поднялось: с 16,5 тысяч до 18,5 тысяч грн. Растет спрос и на молодых специалистов, в том числе студентов – количество предложений для этих соискателей выросло на 12%. Медианная зарплата для них повысилась с 15,7 тысяч до 18,5 тысяч грн.

Больше возможностей трудоустройства появляется для людей старше 45 лет: количество вакансий для этих кандидатов выросло на 11%, а зарплата увеличилась с 16 тысяч до 18,5 тысяч грн. Предложений работы для пенсионеров на рынке все еще немного, однако их количество за год выросло на 40%. Зарплаты для пожилых людей поднялись на две тысячи – до 17,5 тысяч грн. И только вакансий для людей в декрете стало меньше – их количество упало на 5%.

Почему рынок труда становится более инклюзивным

Украинцы все еще на пути к инклюзивному и безбарьерному обществу, которое уважает и учитывает всех кандидатов, независимо от их возраста и пола. Но постепенно рынок труда становится более лояльным к социально-уязвимым слоям населения. Это обусловлено несколькими причинами.

Нехватка кадров

В первую очередь на толерантность компаний к разным кандидатам влияет кадровый голод. Он заставляет бизнес расширять круг потенциальных работников, предоставляя шанс людям, которые раньше могли бы остаться без внимания. "Нынешние обстоятельства заставили работодателей идти на уступки. Существенный разворот произойдет только тогда, когда рынок начнет рассматривать кандидатов по их специальности, потенциалу и мотивации", — объясняет руководительница OLX Работа Мария Абдуллина.

Впрочем, эксперт добавляет, что даже такой прогресс — хорошо с точки зрения разрушения стереотипов. Это формирует путь к более инклюзивному обществу, поскольку некоторые компании все же попытаются, например, нанять пожилых людей и поймут, что это нормальная практика.

Изменение общественного мнения

Общество становится более толерантным, а это создает благоприятную основу для принятия в профессиональной среде различных сотрудников. Например, подавляющее большинство украинцев считают, что работники старше 55 лет имеют больший профессиональный опыт и практические навыки, могут быть хорошими наставниками, не гонятся за карьерой и имеют уникальные квалификации, которым сейчас уже не готовят.

Более половины соотечественников также уверены, что кризис на рынке труда можно преодолеть именно путем привлечения молодых специалистов, с помощью программ обучения людей старшего возраста, а также приспосабливая рабочие места и условия труда для людей с инвалидностью.

Репутационное дело

Компании рассматривают инклюзивность как значимый аспект своей репутации, ведь современные потребители и партнеры ценят социальную ответственность бизнеса. "Сейчас каждый человек без особого труда может тегнуть банк и высказаться в сообщении о качестве услуг или о политике банка. Репутация и прозрачность — это то, что требует ежедневной работы. Все понимают, что репутация вещь не статическая, она зарабатывается годами, а теряется одним поступком", — отмечает директор по управлению персоналом и административному обеспечению банка "Глобус" Алексей Сокол.

Бизнес не против нанимать людей из социально-уязвимых слоев

Все больше украинских бизнесов начинает рассматривать кандидатуры студентов, пенсионеров и людей с инвалидностью. Одной из наиболее толерантных отраслей для трудоустройства уязвимых слоев населения является банковская.

"В банковской сфере эйджизм и сексизм почти полностью исключены, ведь работа банков всегда максимально прозрачна от приема на работу до увольнения. Именно банки, возможно, едва ли не первая отрасль, которая массово использует ведущие системы подбора, адаптации персонала. Что касается инклюзивности, то постепенно банковская система перестраивается к основным требованиям: специальные помещения, создание пандусов, использование специальных технических средств", — рассказывает директор по управлению персоналом и административному обеспечению банка "Глобус" Алексей Сокол.

По его словам, у банка "Глобус" нет никаких ограничений для людей, имеющих соответствующие профессиональные качества или потенциал.

Вопросы возраста, пола, социального статуса не стоят уровня эффективности и профессионализма, которые человек может использовать для развития банка. Особый бонус для банка при принятии старших работников – это их готовность обучать молодежь и делиться своими профессиональными навыками. От молодых специалистов требуется самое главное – настойчивое желание учиться, коммуникабельность. Качество работы никак не связано с возрастом, полом, наличием инвалидности. Алексей Сокол Директор по управлению персоналом и административному обеспечению банка "Глобус"

Также банковский сектор системно занимается обеспечением равенства прав ветеранов как клиентов, так и работников финучреждений — около 30 украинских банков подписали Хартию по финансовой инклюзии и реинтеграции ветеранов, поддерживаемую Национальным банком Украины и Европейским Банком Реконструкции и Развития. Согласно подписанному документу, банки обязуются сделать условия труда и финуслуги для ветеранов более доступными и инклюзивными – например, менять свои помещения на более просторные, чтобы было достаточно места для передвижения гражданина на колесном кресле.

На производствах также чаще обращают внимание на соискателей из уязвимых слоев – лишь бы те имели соответствующие навыки. "Мы без проблем привлекаем к работе людей с инвалидностью и пожилых людей — у нас работает много сотрудников в возрасте более 45-50 лет. А недавно в нашей "Школе швей" учился человек в возрасте 60+ лет. Кроме того, в компании работает много женщин и девушек с детьми, даже в возрасте до 3-х лет. Если человек стремится работать, мы всесторонне поддерживаем его", — рассказывает СЕО "ТК-Домашний Текстиль", эксперт по международным партнерствам и выходу на иностранные рынки Анна Нечаева.

Она отмечает, что предприятие всегда поощряет амбициозных людей без опыта, предлагая им возможность попробовать.

"У нас был кейс, когда соискатель окончил университет по одной специальности, но мы после собеседования увидели его в другом направлении, в конце концов предложив ему работу в другом отделе. Кандидат попробовал, ему понравилось. Все сложилось – сегодня он развивается в нашей компании. Я уверена, что специалист без опыта – не означает, что это плохо. Можно пригласить человека и всему его научить, часто это быстрее, чем переучить очень опытного человека. И это один из наших действенных способов решить вопрос нехватки кадров", – говорит эксперт.