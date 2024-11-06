Чи стає український ринок праці більш інклюзивним через нестачу кадрів

Український ринок праці продовжує змінюватися під тиском дефіциту кваліфікованих кадрів. Роботодавці змушені переглядати підхід до найму і бути більш відкритими до залучення тих, кого раніше дискримінували. Це молодь без досвіду, кандидати літнього віку, матері малих дітей або люди з інвалідністю.

Розвиток культури різноманіття, рівності та інклюзивності стає одним із дієвих шляхів подолання гострої нестачі працівників у багатьох галузях. У межах спецпроєкту "Перспективи ринку праці", створеного за підтримки "OLX Робота", Delo.ua розповідає про нові тенденції, що змінюють правила гри для бізнесу та шукачів роботи.

Вакансій для молоді без досвіду та ветеранів більшає

За даними аналітичної служби OLX, більше половини компаній в Україні повідомляють про нестачу фахівців. Щоб знайти необхідних працівників майже 20% бізнесів вже почала винаймати пенсіонерів та студентів, а ще 16% компаній запрошує на роботу ветеранів та людей з інвалідністю.

Український ринок праці демонструє прогрес у сфері інклюзивності та підтримки соціально-вразливих груп населення. За останніми даними, збільшується кількість можливостей для працевлаштування та покращуються умови роботи для тих, хто раніше зіштовхувався з труднощами у її пошуку. Через війну в Україні ми бачимо та відчуваємо підвищений запит на вакансії для соціально-вразливих верств населення. Такі пропозиції наразі отримують на 68% більше відгуків за інші відкриті позиції роботи, що розміщені на платформі. Марія Абдулліна Керівниця напряму OLX Робота

Загалом на OLX сьогодні розміщені близько 48 тисяч вакансій для соціально-вразливих верств населення. Найбільше роботи для таких кандидатів у сферах роздрібної торгівлі, логістики, виробництва та будівельної сфери. Насамперед ринок праці стає більш сприятливим для ветеранів та військовослужбовців. Так, у 2024 році кількість вакансій для них зросла більш ніж на 69% порівняно з минулим роком. Зарплати для таких кандидатів за рік також збільшились: з 17,5 тисяч до 20 тисяч грн.

На 20% більше стало оголошень про роботу для людей з інвалідністю. Медіанна винагорода для них також піднялась: з 16,5 тисяч до 18,5 тисяч грн. Зростає попит і на молодих фахівців, зокрема студентів - кількість пропозицій для цих пошукачів зросла на 12%. Медіанна зарплата для них підвищилась з 15,7 тисяч до 18,5 тисяч грн.

Більше можливостей працевлаштування з'являється для людей віком старше 45 років: кількість вакансій для цих кандидатів зросла на 11%, а зарплата збільшилася з 16 тисяч до 18,5 тисяч грн. Пропозицій роботи для пенсіонерів на ринку все ще небагато, проте їх кількість за рік зросла аж на 40%. Зарплати для літніх людей піднялись на дві тисячі - до 17,5 тисяч грн. Лише вакансій для людей в декреті стало трохи менше - їх кількість впала на 5%.

Чому ринок праці стає більш інклюзивним

Українці все ще на шляху до інклюзивного та безбар'єрного суспільства, яке поважає та враховує всіх кандидатів, незалежно від їх віку та статі. Але поступово ринок праці стає більш лояльним до соціально-вразливих верств населення. Це зумовлюється кількома причинами.

Нестача кадрів

Насамперед на толерантність компаній до різних кандидатів впливає кадровий голод. Він змушує бізнес розширювати коло потенційних працівників, надаючи шанс людям, які раніше могли б залишитися поза увагою. "Нинішні обставини змусили роботодавців йти на поступки. Суттєвий розворот відбудеться лише тоді, коли ринок почне розглядати кандидатів за їх фахом, потенціалом та мотивацією", - пояснює керівниця напряму OLX Робота Марія Абдулліна.

Втім, експертка додає, що навіть такий прогрес - добре з точки зору руйнування стереотипів. Це формує шлях до більш інклюзивного суспільства, оскільки деякі компанії все ж спробують, наприклад, найняти літніх людей і зрозуміють, що це нормальна практика.

Зміна суспільної думки

Суспільство стає більш толерантним, а це створює сприятливе підґрунтя для прийняття у професійному середовищі різноманітних співробітників. Наприклад, переважна більшість українців вважають, що працівники віком понад 55 років мають більший професійний досвід та практичні навички, можуть бути гарними наставниками, не женуться за кар’єрою та мають унікальні кваліфікації, з яких зараз вже не готують спеціалістів.

Більше половини співвітчизників також впевнені, що кризу на ринку праці можна подолати саме шляхом залучення молодих фахівців, за допомогою програм навчання для персоналу старшого віку, а також пристосовуючи робочі місця та умови праці для людей з інвалідністю.

Репутаційна справа

Компанії розглядають інклюзивність як вагомий аспект своєї репутації, адже сучасні споживачі та партнери цінують соціальну відповідальність бізнесу. "Зараз кожна людина без особливих зусиль може тегнути банк і висловитися в дописі, чи про якість послуг, чи про політику банку. Репутація і прозорість - це те, що вимагає щоденної роботи. Всі розуміють, що репутація річ не статична, вона заробляється роками, а втрачається одним вчинком", - зазначає директор з управління персоналом та адміністративного забезпечення банку "Глобус" Олексій Сокол.

Бізнес не проти наймати людей із соціально-вразливих верств

Все більше українських бізнесів починають розглядати кандидатури студентів, пенсіонерів та людей з інвалідністю. Однією з найбільш толерантних галузей до працевлаштування вразливих верств населення є банківська.

"У банківській сфері ейджизм і сексизм майже повністю виключені, адже робота банків завжди є максимально прозорою від приймання на роботу до звільнення. Саме банки можливо чи не перша галузь, яка масово використовує провідні системи підбору, адаптації персоналу. Щодо інклюзивності, то поступово банківська система перелаштовується до основних вимог: спеціальні приміщення, створення пандусів, використання спеціальних технічних засобів тощо", - розповідає директор з управління персоналом та адміністративного забезпечення банку "Глобус" Олексій Сокол.

За його словами, банк "Глобус" не має жодних обмежень для людей, що мають відповідні професійні якості чи потенціал.

Питання віку, статі, соціального статусу не вартують рівня ефективності та професійності, які людина може використати для розвитку банку. Особливий бонус для банку при прийнятті старших працівників - це їх готовність навчати молодь і ділитися своїми професійними навичками. Від молодих фахівців вимагається найголовніше - наполегливе бажання вчитися, комунікабельність. Якість роботи аж ніяк не пов'язана з віком, статтю, наявністю інвалідності тощо Олексій Сокол Директор з управління персоналом та адміністративного забезпечення банку "Глобус"

Також банківський сектор системно опікується забезпеченням рівності прав ветеранів, як клієнтів, так і працівників фінустанов - близько 30 українських банків підписали Хартію з фінансової інклюзії та реінтеграції ветеранів, що підтримується Національним банком України та Європейським Банком Реконструкції та Розвитку. Згідно з підписаним документом, банки зобов’язуються зробити умови праці та фінпослуги для ветеранів більш доступними та інклюзивними - наприклад, змінювати свої приміщення на більш просторі, щоб було достатньо місця для пересування громадянина на кріслі колісному.

На виробництвах також частіше звертають увагу на пошукачів із вразливих верств - лише б ті мали відповідні навички. "Ми без проблем залучаємо до роботи людей з інвалідністю та людей похилого віку - у нас працює багато співробітників віком понад 45-50 років. А нещодавно в нашій "Школі швачок" навчалася людина віком 60+ років. Крім того, в компанії працює багато жінок і дівчат із дітьми, навіть віком до 3-х років. Якщо людина прагне працювати, ми всебічно підтримуємо її", - розповідає СЕО "ТК-Домашній Текстиль", експертка з міжнародних партнерств і виходу на іноземні ринки Анна Нечаєва.

Вона зазначає, що підприємство завжди заохочує амбітних людей без досвіду, пропонуючи їм можливість спробувати.

"У нас був кейс, коли пошукач закінчив університет за однією спеціальністю, але ми після співбесіди побачили його в іншому напрямі, зрештою запропонувавши йому роботу у іншому відділі. Кандидат спробував, йому сподобалось. Усе склалося - сьогодні він розвивається в нашій компанії. Я впевнена, що фахівець без досвіду - не означає, що це погано. Можна запросити людину та всьому її навчити, часто це швидше, ніж перенавчити дуже досвідчену людину. І це один з наших дієвих способів вирішити питання нестачі кадрів", - каже експертка.