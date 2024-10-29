Повернення ветеранів до роботи і життя: які програми адаптації втілює бізнес

У війську перебуває більш ніж мільйон українців, поступово люди вже демобілізуються та повертаються до цивільного життя, де ветерани потребують допомоги у цьому процесі. Бізнес, держава та українські профільні організації докладають зусиль задля того, щоб адаптація ветерана відбулася у житті і на роботі, тому створюються програми, які допоможуть пройти цей шлях. Delo.ua спільно з “OLX Робота” розповідають про програми адаптації для ветеранів, які впроваджує бізнес, у спецпроєкті “Перспективи ринку праці”.

На початку року президент України Володимир Зеленський назвав чисельність української армії, у якій на той момент було приблизно 880 тисяч військовослужбовців. Серед них налічувалось майже 43 тисячі військовослужбовиць. Наприкінці липня, за словами заступника міністра у справах ветеранів України Руслана Приходько, в Україні уже є 1 мільйон 300 тисяч ветеранів. Приблизно 80% із них — мобілізовані.

Ці люди поступово повертаються додому, інтегруючись у цивільне життя. Однак для більш ефективної адаптації ветерани потребують підтримки рідних, профільних організації та фахівців, держави і роботодавців на робочому місці.

Ще до повномасштабного вторгнення деякі компанії впроваджували програми з адаптації ветеранів, але тоді такі ініціативи не були масовими, як-от після початку великої війни, коли чисельність армії збільшилась, а отже, у компаніях стало більше мобілізованих працівників. Для бізнесу це великий виклик, адже мобілізація призвела до великого дефіциту робочої сили. Крім того, викликом також є створення умов на робочому місці для ветеранів та програми адаптації для них.

За словами керівниці напряму “OLX Робота” Марії Абдулліної, попри купу форумів, конференцій та вже розпочатих ініціатив, бізнес ще не до кінця розуміє, як саме працювати з військовими, коли вони масово повернуться на ринок праці.

Оскільки зараз ми маємо справу лише з малою часткою людей, що демобілізувалися, часто — за станом здоров'я. Є питання, як взаємодіяти з кандидатами, що мають певні особливості, наприклад, коли ветеранам через контузії складно працювати у певний відведений роботодавцем проміжок часу, і потрібні окремі перерви, інший графік або віддалений формат роботи. Тобто є багато неврегульованих питань, а системних підходів ще немає. Марія Абдулліна керівниця напряму “OLX Робота”

Вона впевнена, що у випадку з військовими та вразливими верствами населення держава має виступати гарантом щодо їхнього працевлаштування. А суспільство має допомогти у цьому, адже це історія про співпрацю.

Загалом повернення військового до роботи порушує кілька питань — не лише зарплати, але й мотивації, а також реалізації ветерана. Як зазначають військові психологи та ветерани, одне з найбільш помічних — гуртування і створення осередків військових самими військовими, тобто формування певних спільнот, де кожен розуміє контекст та здатен один одного підтримати.

“Але це все дуже індивідуально, не можна до всіх застосовувати один підхід. Ми говоримо про дуже широку варіативність випадків, до яких неможливо розробити єдину програму. Але ми однозначно повинні бути готові до реінтеграції”, — зауважила Марія Абдулліна.

Які програми з адаптації впроваджує бізнес

В Укрзалізниці понад 12 000 працівників вступили до лав ЗСУ з 2022 року. Для кожного з них компанія зберігає робочі місця та середню заробітну плату. Наразі 10 591 працівник Укрзалізниці захищає Україну і понад 1 400 вже повернулися до роботи. Це стимулювало компанію розробити єдину ветеранську політику, яка враховує всі особливості роботи з ветеранами, надаючи керівникам чіткі інструкції, як діяти в тій чи іншій ситуації. Ключовим елементом політики є Центр адвокації — команда менеджерів Укрзалізниці, яка супроводжує ветеранів на кожному етапі їхнього повернення до роботи, від моменту поранення до підготовки робочого місця.

Зокрема для ветеранів створено сайт з покроковим планом повернення до роботи, програмами підтримки та ресурсами для лікування і реабілітації. Багато з них хочуть повернутися до роботи, навіть маючи інвалідність. Для них розробили алгоритм підбору посади: якщо не можна повернутися на попереднє місце, пропонують суміжну позицію або створюють посаду, адаптовану до можливостей ветерана. Програма включає психологічну допомогу та тренінги для керівників і колег ветеранів для сприяння їхній адаптації.

Також створено підрозділ БПЛА, де ветерани працюють з дронами, застосовуючи військовий досвід для охорони залізниці. У Харкові працює реабілітаційне відділення, аналогічне відкриється в Києві.

Укрзалізниця розвиває ветеранську спільноту, що допомагає краще розуміти та підтримувати адаптацію ветеранів до мирного життя, а також формує дружню корпоративну культуру.

“Ми також пропонуємо різні варіанти перекваліфікації ветеранам, які отримали інвалідність, працевлаштовуємо працівників, які раніше працювали на тимчасово окупованих територіях, і надаємо їм житло за потреби”, — розповіли представники УЗ.

HR-команда Ciklum розробила програму реінтеграції ветеранів, яка починається за кілька тижнів до їхнього повернення на роботу. Процеси, ролі та відповідальність департаментів на різних етапах реінтеграції визначає RACI-матриця.

Із 79 мобілізованих або добровольців 14 уже повернулися до цивільного життя та роботи. У перший робочий день ветеран отримує доступ до внутрішніх систем, техніки та знайомиться з ментором або buddy. Далі починається онбординг із зустрічами з менеджером, командою та HR-фахівцями.

Крім стандартних бенефітів, ветерани мають розширене медичне страхування, яке містить додатковий ліміт на лікування і консультації реабілітологів. Також доступні послуги військового психолога чи психотерапевта — 53 безкоштовні сесії протягом року.

Якщо потрібно підібрати новий проєкт, ветерани можуть використовувати час на навчальні програми, вебінари, сертифікації або курси. Крім того, є можливість отримати консультації для підготовки до інтерв’ю з клієнтом.

Таким чином колеги можуть швидко поновити знання та навички. До того ж за запитом ветерани можуть отримати додаткову консультацію для підготовки до проходження інтервʼю з клієнтом. Марія Шубцова Head of HR Operations Ciklum

Для команд, з якими працюватимуть демобілізовані колеги, проводять інформаційні сесії, де розвінчують міфи про реінтеграцію ветеранів і надають рекомендації щодо комунікації. Для керівників створено посібники з проведення зустрічей та створення сприятливого робочого середовища.

На знак вдячності ветеранам у перший робочий день вручають welcome-набори з подарунками.

“Останнє, але не менш важливе: щоб висловити колегам вдячність за їхню працю у війську і нашу радість від їхнього повернення в колектив, у перший день ми даруємо ветеранам welcome-набори із корисними та приємними подарунками”, — додала Марія Шубцова.

У MasterZoo розповіли про запуск пілотної програми реінтеграції ветеранів у партнерстві з DoLadu Mental Health. Вона включає фізичну та психологічну реабілітацію, а також індивідуальні плани адаптації, менторську підтримку та допомогу в професійній орієнтації.

“Враховуючи зростання кількості мобілізованих працівників та їхніх запитів, ми плануємо додавати нові опції до програми, забезпечуючи рівні можливості для всіх. “MasterZoo — розуміє всіх”. Інклюзивність завжди була важливим компонентом нашої корпоративної культури”, — кажуть у компанії.

За словами представників компанії, головні виклики — забезпечення ресурсів для довгострокової підтримки та адаптація до індивідуальних потреб ветеранів. Наразі у MasterZoo є два успішні кейси повернення співробітників. У компанії сподіваються, що надалі вдасться тримати цей стандарт. Водночас бізнес планує адаптуватись до потреб та коригувати плани згідно з баченням і запитами ветеранів. Крім того, планується подальше розширення програми, зокрема додаткові тренінги та заходи, а також створити спеціалізовані програми для ветеранів з інвалідністю.

Що треба врахувати роботодавцям під час повернення ветеранів на роботу

Проєкт "Практика" від Veteran Hub допомагає компаніям формувати реалістичне уявлення про ветеранів та ветеранок, розуміти їхні потреби та розвивати політику, спрямовану на підтримку працівників з військовим досвідом. Уже понад два роки команда допомагає бізнесу налагоджувати ефективну взаємодію з ветеранами на робочому місці. Враховуючи різні виклики та страхи компаній, проєкт створює корисні інформаційні продукти для HR і співробітників.

Так, команда створила посібник, який допоможе бізнесу і ветеранам в процесі адаптації у цивільне життя. Зокрема, є низка рекомендацій роботодавцям, що треба врахувати під час повернення ветеранів на роботу: