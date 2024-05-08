Які програми з реінтеграції ветеранів впроваджують ритейлери: досвід Фокстрот та VARUS

Програми адаптації ветеранів у робоче середовище були запроваджені бізнесом в різний час, відображаючи індивідуальні шляхи та досвід учасників. Деякі вже мають цінний досвід реінтеграції військовослужбовців, тоді як інші тільки починають свій шлях, ґрунтуючись на своїх спостереженнях і напрацюваннях.

Незважаючи на відмінності в досвіді, всі учасники мають одну спільну мету - підтримка військовослужбовців і створення сприятливих умов для їхнього успішного повернення в робоче середовище. Кожен із них прагне забезпечити гідне повернення ветеранів до цивільного життя, зокрема в робоче середовище, де ветерани можуть реалізувати свій потенціал і досягти нових вершин у професійному житті.

Delo.ua поспілкувалося з представниками галузі ритейлу - компаніями Фокстрот та VARUS, щоб дізнатися, як вони підтримують ветеранів та військовослужбовців, а також, які програми з реінтеграції ветеранів вже впроваджені в компаніях та що покращується на робочому місці для них.

У Фокстрот напрацьовують власний досвід

Фокстрот вбачає підготовку до повернення ветеранів у двох паралельних напрямках. Це безбарʼєрність в наданні послуг для клієнтів та безбарʼєрність і відсутність дискримінації в компанії при працевлаштуванні чи поверненні на роботу захисників.

Від загальної чисельності персоналу на даний момент 10% співробітників перебувають у лавах ЗСУ. Це працівники роздробу, зокрема продавці-консультанти, ІТ-фахівці, касири магазинів і директори, а також фронт-офісу, сервісного ценру і колл-центру.

Наразі в компанії працює 7 ветеранів, трудовий шлях яких був пов’язаний з компанією до повномасштабного вторгнення, а 17 захисників отримали поранення на фронті, яких компанія підтримує фінансово у процесі відновлення. Також в компанії повідомили, що, на жаль, 7 працівників Фокстроту – навіки у строю.

З колегами, які служать у ЗСУ, постійно підтримують комунікацію керівник та HR у наших внутрішніх групах. Тут ми розповідаємо про захисників та захисниць, робимо короткі інтерв’ю з ними, вітаємо з днем народження. Тетяна Брюханова HR-директорка мережі Фокстрот

Компанія "Фокстрот", що є членом ініціативи "Бізнес без бар'єрів", розпочала цю ініціативу у 2022 році з різних напрямків, в межах якої першим етапом є належна та коректна комунікація. Таким чином, "Довідник безбар'єрності" включений до програми адаптації всіх працівників при наймі чи поверненні на роботу. У рамках піклування про себе, ритейлер розпочав рубрику "#ЯкТи_Фоксі", в межах якої надаються корисні поради щодо збереження емоційного стану в нормі. У Фокстрот наголошують, що ця рубрика - місце для важливих розмов та підтримки, де кожен зможе знайти щось корисне. Крім того, у цій рубриці пропонуються поради зі спілкування з військовими та методи їх підтримки.

Вже в кінці 2023 року ритейлер розпочав роботу у напрямку реінтеграції ветеранів після повернення на роботу. Оскільки компанія постійно підтримує зв'язок із своїми працівниками, які служать у Збройних Силах України, це дозволяє завчасно володіти інформацією про їх демобілізацію, тому заздалегідь вдається організувати робоче місце.

Для визначення потреби ветерана у допомозі, відділ кадрів та керівництво обов'язково проводять зустріч, на якій вже на початку намагаються виявити потребу співробітника, щоб подальше її вирішити. На сьогодні кількість колег, які повернулися з рядів "Фокстроту", невелика, тому ми набуваємо власний досвід у цьому напрямку. Тетяна Брюханова HR-директорка мережі Фокстрот

Наразі ритейлер працює над Програмою адаптації для ветеранів. Для цього компанія підсилилася спеціалістом: до команди приєдналася провідна фахівчиня з вендорного навчання Фокстроту та психотерапевтка. Також вдалося забезпечити підтримку від команди організації "Veteran Hub", яка провела вебінар для HR команди на тему "Співпраця з ветеранами: корисні підходи". Ця співпраця дозволила краще зрозуміти індивідуальні шляхи ветеранів.

Тож фахівці компанії здобули знання, які сприятимуть побудові здорової взаємодії з кожним, хто приєднається або повернеться до команди. Крім того ритейлеру допомагає психотерапевт зі спеціалізацією на життєвих і професійних кризах, тренер інструкторів ТрО ЗСУ з першої психологічної допомоги та автор (засновник) волонтерського проєкту "Як ти, брате?", що навчає надавати психологічну допомогу під час війни.

На внутрішньому навчальному порталі SmartNet створено курс "Шлях українських ветеранів", щоб працівники краще розуміли, як створити дружнє та комфортне середовище для ветеранів, які повертаються до цивільної роботи.

"Ми розуміємо, що найважливіше у процесі адаптації ветерана - це взаємодія з ним, надання необхідної підтримки та розуміння його потреб. Навіть при тому, що кількість ветеранів у нашій команді поки не велика, ми розпочали навчальні програми для керівників", - каже Тетяна Брюханова.

За словами Тетяни Брюханової, співробітники-ветерани відзначають, що підтримка від команди та компанії допомагає їм швидше адаптуватись після повернення. Також у Фокстрот зазначили, що повернені ветерани залишаються ефективними та відповідально ставляться до своїх обов'язків.

В компанії наголосили, що є потреба у створенні робочих місць для ветеранів з інвалідністю, які будуть повертатись до роботи, а зараз перебувають на довготривалому лікуванні. У Фокстрот також готові вводити нові посади, трансформувати обов’язки, розділяти задачі, щоб створити умови для кожного. Наразі в компанії є посади, що дають змогу працювати людям з інвалідністю (оператор call-центру, касир, спеціалісти в офісі тощо) та ветеранам. Крім того, компанією відбувається адаптація магазинів, щоб задовольнити потреби усіх категорій покупців.

Як продуктова мережа VARUS адаптує ветеранів в робоче середовище

Наразі понад 200 працівників мережі VARUS захищають Україну у лавах ЗСУ та ТРО, тому з самого початку компанія системно підтримує своїх мобілізованих співробітників, а також готує заходи, щоб максимально полегшити їхнє повернення до команди.

Підготовка до повернення ветеранів почалась ще у 2022 році і здійснюється у декількох напрямках. Перший з них — це соціалізація та працевлаштування ветеранів. З цією метою VARUS співпрацює з державними органами, зокрема бере участь у програмі перенавчання і соціалізації ветеранів.

Проєкт дає ветеранам змогу проходити професійні курси, отримувати нові компетенції та кваліфікацію, щоб у майбутньому мати можливість працевлаштування на нові посади. Один із останніх прикладів таких навчальних програм — тримісячні курси за спеціальністю "Системний адміністратор", щоб після них ветерани мали змогу працевлаштуватись у мережі VARUS.

Також впроваджена програма "Психологічна підтримка". Вона охоплює всі ланки: для керівників проводять індивідуальні коуч-сесії та тренінги з управління командою.

Першими у програмі взяли участь працівники магазинів у Марганці та Нікополі, які продовжували виходити на роботу попри щоденну небезпеку.

Від першого дня війни ми пропонуємо переїхати до інших міст всім тим, хто працює у магазинах, наближених до лінії фронту. Якщо ж люди залишаються там з особистих причин, ми забезпечуємо їх спеціальними умовами оплати та різними заходами для підтримки. Фелікс Матюшин керівник відділу роботи з персоналом VARUS

Для забезпечення психологічної стійкості команди компанія веде комунікаційний календар, щоб інформувати колег щодо важливих та цікавих подій. Зокрема, календар наповнюють новинами компанії, історіями про захисників, які служать в ЗСУ, цікавими подіями тижня, подяками від клієнтів до співробітників тощо.

"Всім нам дійсно важливо відчувати причетність та єдність. До того ж, це може трохи знизити тривожність та сприяє створенню командного духу", - наголосив Фелікс Матюшин.

Щодо працівників супермаркетів, то для них фахівці проводять сесії психологічної допомоги. Підтримку надають і самі співробітники VARUS, які пройшли спеціальну підготовку. До того ж, в компанії створили програми круглих столів, де працівники можуть поділитись своїми потребами, болями, побажаннями, а у відповідь їх вислухають та нададуть допомогу.

Співробітники, які пройшли спеціальну підготовку, проводять сесії психологічної допомоги для колег, менеджери середньої та вищої ланки також працюють з коучами. Крім того, VARUS заохочує та стимулює розвиток команди через навчання та спеціальні заходи.

Як зазначили у VARUS, робочі місця, соціалізація на робочому місці, перекваліфікація та професійний розвиток — усі ці питання є зараз важливими для кожного українця та відновлення економіки країни. І саме соціально відповідальний бізнес має зробити свій вагомий внесок у розвиток та відновлення України.

На наш погляд, тільки командна і злагоджена робота держави та бізнесу може бути ефективною. Зі свого боку ми завжди відгукуємось на всі ініціативи держави і готові забезпечити робочими місцями ветеранів після перенавчання. Фелікс Матюшин керівник відділу роботи з персоналом VARUS

Фелікс Матюшин резюмував, що це теж один зі способів, яким соціально-відповідальний бізнес робить свій вклад у розвиток України.