Какие программы по реинтеграции ветеранов внедряют ритейлеры: опыт Фокстрот и VARUS

Программы адаптации ветеранов в рабочую среду были внедрены бизнесом в разное время, отражая индивидуальные пути и опыт участников. У некоторых уже есть ценный опыт реинтеграции военнослужащих, тогда как другие только начинают свой путь, основываясь на своих наблюдениях и наработках.

Несмотря на отличия в опыте, все участники имеют одну общую цель – поддержка военнослужащих и создание благоприятных условий для их успешного возвращения в рабочую среду. Каждый из них стремится обеспечить достойный возврат ветеранов в гражданскую жизнь, в частности в рабочую среду, где ветераны могут реализовать свой потенциал и достичь новых вершин в профессиональной жизни.

Delo.ua пообщалось с представителями отрасли ритейла - компаниями Фокстрот и VARUS, чтобы узнать, как они поддерживают ветеранов и военнослужащих, а также, какие программы по реинтеграции ветеранов уже внедрены в компаниях и что улучшается на рабочем месте для них.

В Фокстроте нарабатывают собственный опыт

Фокстрот видит подготовку к возвращению ветеранов в двух параллельных направлениях. Это безбарьерность в предоставлении услуг клиентам и безбарьерность и отсутствие дискриминации в компании при трудоустройстве или возвращении на работу защитников.

От общей численности персонала на данный момент 10% сотрудников находятся в рядах ВСУ. Это работники розницы, в том числе продавцы-консультанты, ИТ-специалисты, кассиры магазинов и директора, а также фронт-офиса, сервисного центра и колл-центра.

В настоящее время в компании работает 7 ветеранов, трудовой путь которых был связан с компанией до полномасштабного вторжения, а 17 защитников получили ранения на фронте, которых компания поддерживает финансово в процессе восстановления. Также в компании сообщили, что, к сожалению, 7 работников Фокстрота – навеки в строю.

С коллегами, которые служат ВСУ, постоянно поддерживают коммуникацию руководитель и HR в наших внутренних группах. Здесь мы рассказываем о защитниках и защитницах, делаем короткие интервью с ними, поздравляем с днем рождения. Татьяна Брюханова HR-директор сети Фокстрот

Компания "Фокстрот", являющаяся членом инициативы "Бизнес без барьеров", начала эту инициативу в 2022 году по разным направлениям, в рамках которой первым этапом является надлежащая и корректная коммуникация. Таким образом, "Справочник безбарьерности" включен в программу адаптации всех работников при найме или возвращении на работу. В рамках заботы о себе, ритейлер приступил к рубрике "#ЯкТи_Фокси", в рамках которой предоставляются полезные советы по сохранению эмоционального состояния в норме. В Фокстроте подчеркивают, что эта рубрика - место для важных разговоров и поддержки, где каждый сможет найти что-нибудь полезное. Кроме того, в этой рубрике предлагаются советы по общению с военными и методы их поддержки.

Уже в конце 2023 года ритейлер начал работу по реинтеграции ветеранов после возвращения на работу. Поскольку компания постоянно поддерживает связь со своими работниками, которые служат в Вооруженных Силах Украины, это позволяет заранее владеть информацией об их демобилизации, поэтому заранее удается организовать рабочее место.

Для определения потребности ветерана в помощи отдел кадров и руководство обязательно проводят встречу, на которой уже в начале пытаются выявить потребность сотрудника, чтобы в дальнейшем ее решить. На сегодняшний день количество коллег, вернувшихся из рядов "Фокстрота", невелико, поэтому мы приобретаем собственный опыт в этом направлении. Татьяна Брюханова HR-директор сети Фокстрот

В настоящее время ритейлер работает над программой адаптации для ветеранов. Для этого компания усилилась специалистом: к команде присоединилась ведущая специалист по вендорному обучению Фокстроту и психотерапевт. Также удалось обеспечить поддержку от команды организации "Veteran Hub", которая провела вебинар для HR команды на тему "Сотрудничество с ветеранами: полезные подходы". Это сотрудничество позволило лучше понять индивидуальные пути ветеранов.

Поэтому специалисты компании получили знания, способствующие построению здорового взаимодействия с каждым, кто присоединится или вернется в команду. Кроме того, ритейлеру помогает психотерапевт со специализацией на жизненных и профессиональных кризисах, тренер инструкторов ТРО ВСУ по первой психологической помощи и автор (основатель) волонтерского проекта "Как ты, брат?", обучающий оказывать психологическую помощь во время войны.

На внутреннем учебном портале SmartNet создан курс "Путь украинских ветеранов", чтобы работники лучше понимали, как создать дружескую и комфортную среду для ветеранов, возвращающихся к гражданской работе.

"Мы понимаем, что самое важное в процессе адаптации ветерана - это взаимодействие с ним, оказание необходимой поддержки и понимание его потребностей. Даже при том, что количество ветеранов в нашей команде пока не велико, мы начали обучающие программы для руководителей", - говорит Татьяна Брюханова.

По словам Татьяны Брюхановой, сотрудники-ветераны отмечают, что поддержка от команды и компании помогает им быстрее адаптироваться по возвращении. Также в Фокстроте отметили, что возвращенные ветераны остаются эффективными и ответственно относятся к своим обязанностям.

В компании подчеркнули, что есть необходимость в создании рабочих мест для ветеранов с инвалидностью, которые будут возвращаться к работе, а сейчас находятся на длительном лечении. В Фокстроте готовы вводить новые должности, трансформировать обязанности, разделять задачи, чтобы создать условия для каждого. Сейчас в компании есть должности, позволяющие работать людям с инвалидностью (оператор call-центра, кассир, специалисты в офисе и т.п.) и ветеранам. Кроме того, компания осуществляет адаптацию магазинов, чтобы удовлетворить потребности всех категорий покупателей.

Как продуктовая сеть VARUS адаптирует ветеранов в рабочую среду

В настоящее время более 200 работников сети VARUS защищают Украину в рядах ВСУ и ТРО, поэтому с самого начала компания системно поддерживает своих мобилизованных сотрудников, а также готовит меры по максимальному облегчению их возвращения в команду.

Подготовка к возвращению ветеранов началась еще в 2022 году и осуществляется по нескольким направлениям. Первый из них – это социализация и трудоустройство ветеранов. С этой целью VARUS сотрудничает с государственными органами, в частности, участвует в программе переобучения и социализации ветеранов.

Проект позволяет ветеранам проходить профессиональные курсы, получать новые компетенции и квалификацию, чтобы в будущем иметь возможность трудоустройства на новые должности. Один из последних примеров таких учебных программ – трехмесячные курсы по специальности "Системный администратор", чтобы после них ветераны могли трудоустроиться в сети VARUS.

Также введена программа "Психологическая поддержка". Она охватывает все звенья: для руководителей проводят индивидуальные коуч-сессии и тренинги по управлению командой.

Первыми в программе приняли участие работники магазинов в Марганце и Никополе, которые продолжали выходить на работу, несмотря на ежедневную опасность.

С первого дня войны мы предлагаем переехать в другие города всем работающим в магазинах, приближенных к линии фронта. Если же люди остаются там по личным причинам, мы обеспечиваем их специальными условиями оплаты и разными мерами по поддержке. Феликс Матюшин руководитель отдела по работе с персоналом VARUS

Для обеспечения психологической устойчивости команды компания ведет коммуникационный календарь, чтобы информировать коллег о важных и интересных событиях. В частности, календарь наполняют новостями компании, историями о защитниках, которые служат в ВСУ, интересными событиями недели, благодарностями от клиентов к сотрудникам и т.д.

"Всем нам действительно важно чувствовать причастность и единство. К тому же это может немного снизить тревожность и способствует созданию командного духа", - подчеркнул Феликс Матюшин.

Что касается работников супермаркетов, то для них специалисты проводят сессии психологической помощи. Поддержку оказывают и сами сотрудники VARUS, прошедшие специальную подготовку. К тому же, в компании были созданы программы круглых столов, где работники могут поделиться своими потребностями, болями, пожеланиями, а в ответ их выслушают и окажут помощь.

Сотрудники, прошедшие специальную подготовку, проводят сессии психологической помощи для коллег, менеджеры среднего и высшего звена также работают с коучами. Кроме того, VARUS поощряет и стимулирует развитие команды через обучение и специальные мероприятия.

Как отметили в VARUS, рабочие места, социализация на рабочем месте, переквалификация и профессиональное развитие — все эти вопросы сейчас важны для каждого украинца и восстановления экономики страны. И именно социально ответственный бизнес должен внести свой весомый вклад в развитие и восстановление Украины.

На наш взгляд, только командная и слаженная работа государства и бизнеса может быть эффективна. Со своей стороны, мы всегда откликаемся на все инициативы государства и готовы обеспечить рабочими местами ветеранов после переучивания. Феликс Матюшин руководитель отдела по работе с персоналом VARUS

Феликс Матюшин резюмировал, что это тоже один из способов, которым социально-ответственный бизнес вносит свой вклад в развитие Украины.