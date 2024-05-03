От найма до завершения сотрудничества: как работодателю взаимодействовать с ветеранами на производстве

В пособии “Praktyka. Производство. Как адаптироваться к сотрудничеству с ветеранами и ветеранками", который создан командой Veteran Hub по результатам исследования о работе ветеранов и ветеранок в производственной среде, вы узнаете о базовых процессах взаимодействия работодателя с ветеранами — от найма до завершения сотрудничества.

Команда Veteran Hub обнаружила проблемные вопросы, возникающие при трудоустройстве ветеранов и в процессе сотрудничества с ними на производстве. В частности, это:

Отсутствие заблаговременной подготовки работодателей

Демобилизация еще не объявлена, так что лишь небольшая часть работников возвращается со службы. Поэтому работодатели не считают налаживание сотрудничества с ветеранами приоритетной задачей. Они заботятся о своих коллегах, выполняющих военную службу, но пока не видят необходимости готовиться к их возвращению или трудоустройству новых ветеранов.

Сомнения по поводу построения процесса сотрудничества

По мнению некоторых работодателей, каждый возвращающийся с войны человек нуждается в индивидуальном подходе. Поэтому работодатели не уверены, что могут построить успешный системный процесс трудоустройства и сотрудничества с ветеранами и ветеранками.

Перекладывание ответственности

Среди работодателей преобладает мнение, что реабилитацией и возвращением ветеранов в гражданскую жизнь в основном должны заниматься родственники, близкие, друзья, а не бизнес и руководители.

Не понимают, что делать

Некоторые работодатели не понимают, как сотрудничать с ветеранами, потому что стратегия этого бизнеса построена на текущих потребностях, а не стратегическом видении.

Не подготовлены к сотрудничеству с людьми с инвалидностью

Работодатели не готовы к тому, что ветераны и ветеранки могут получить инвалидность или ухудшение состояния здоровья. Таким образом, в некоторых компаниях может не быть комфортных и безопасных мест, альтернативных должностей или программ для переучивания.

Физические и психические последствия войны

Работодатели не знают, как учитывать физические и психические последствия войны в планировании рабочей нагрузки и в процессе адаптации ветеранов. Большинство компаний, участвовавших в исследовании, адаптируют рабочие процессы индивидуально под каждого ветерана. Например, обучают или переквалифицируют в дополнительную специальность. Или предлагают физически более легкую работу и программы психологической поддержки, направленные на адаптацию ветеранов, например, компенсируют визиты к психотерапевту.

Возвращение со службы: что важно сделать работодателю

Ветераны возвращаются со службы к жизни и сталкиваются с различными произошедшими изменениями. К этим изменениям ветеранам и ветеранкам нужно привыкнуть. Увольнение со службы обычно происходит внезапно, а на следующий день он или она снова является гражданским человеком. Обычно ветераны не готовы сразу возвращаться к работе и требуют времени на отдых.

Что важно сделать работодателю:

Работодатель должен продумать механизмы возвращения работников на рабочее место, несмотря на отсутствие определенного срока военной службы на период военного положения.

Как только работник сообщает работодателю о сроках увольнения со службы или ранится, бизнес должен готовиться к его возвращению на рабочее место. После окончания военной службы работник предоставляет отделу кадров военный билет с соответствующими отметками или справку о прохождении военной службы или выписку из приказа/справку о прохождении сборов (для резервистов).

Весомой поддержкой в начале может быть отпуск или время, чтобы побыть с семьей, поездка в оздоровительно-лечебное учреждение. Работодатель может оказать поддержку, ориентированную на нужды человека.

Ветераны, которых ВЛК сочла непригодными к службе, и достигшие предельного возраста могут иметь новые потребности на рабочем месте, в частности по загрузке и графику. Здесь потребуется участие работодателя в создании оптимальной рабочей нагрузки, учитывающей медицинские рекомендации.

На этапе возвращения человек может быть озабочен оформлением статусов и льгот, так что работодатель может помочь ему с поиском юриста или специалиста, который поможет с этим вопросом. Специалисты Veteran Hub отметили, что увольняемые по семейным обстоятельствам работники становятся на учет в ТЦК и СП до завершения этих обстоятельств.

Гражданская жизнь

В гражданской жизни после службы ветераны и ветеранки опираются на приобретенный опыт, но не все умения военной службы можно успешно применить в гражданской сфере. Возвращающиеся в производственную сферу могут потребовать времени на восстановление допусков и лечение. После завершения бюрократических процессов важно дать ветеранам время для заботы о своем здоровье.

Служба в армии часто меняет ценности ветеранов и ветеранок, что может привести к изменению карьерных планов. Некоторые могут искать новую работу или начать свой бизнес. Другие могут обнаружить, что не желают или не могут вернуться на предыдущую должность. Это может быть обусловлено изменениями в здоровье или личных обстоятельствах.

Даже если ветераны не возвращаются на предыдущую работу, их места могут быть заполнены другими военнослужащими, которые ищут новые возможности. Поэтому важно распространять опыт ветеранов среди всех коллег, а не только среди ожидающих их возвращения.

Поддержка ветеранов

Для поддержки ветеранов работодателям рекомендуется:

Сделать медицинское освидетельствование для ветеранов комфортным. Предусмотреть отсрочку для ветеранов, уволенных по семейным обстоятельствам. Создание программ поддержки для обеспечения комфортных условий для ветеранов в гражданской работе. Создать доступную среду на рабочем месте для ветеранов с инвалидностью. Почтить память погибших ветеранов и отблагодарить за службу тем, кто защищал страну.

Сотрудничество с ветеранами и ветеранками на производстве

Важно поддерживать связь с мобилизованными коллегами через разные каналы, например:

Коллеги или близкие друзья на работе.

Прямой руководитель.

Представительство кадров или отдел кадров.

Специальный отдел, заботящийся о военнослужащих.

Это будет способствовать более комфортному процессу их возвращения на рабочее место через:

Понимание опыта, который они получают и их состояния. Возможность заранее планировать их возвращение. Поддержку в их профессиональном интегрировании. Адаптацию рабочей среды.

Важно также учитывать юридические аспекты:

Работники имеют право начать работу на следующий день после окончания службы даже без подачи заявления.

Если сотрудник не явился на работу, ему может быть записана "неявка по невыясненным причинам".

Увольнение работников во время службы или после нее без их согласия запрещено по закону.

По возвращении из службы ветеран имеет приоритет для возвращения на свой пост.

Что учесть при возвращении ветеранов и ветеранок на работу

При возвращении ветеранов на работу важно учесть их потребности и специфику службы:

Обновление штатного расписания, чтобы учесть возможности трудоустройства ветеранов с инвалидностью. Обеспечение достаточного времени на восстановление и отдых может превышать стандартные отпуска. Гибкость в установлении графика работы и планирования реабилитации для ветеранов, нуждающихся в медицинской поддержке. Предоставление времени на адаптацию к рабочей среде и восстановление связей в коллективе. Подготовка к переобучению или стажировке в случае изменений в рабочих условиях или оборудовании. Соблюдение достоинства и уважения к ветеранам как равноправным работникам.

При разговоре с ветеранами о возвращении на работу:

Спрашивайте об их желаниях и готовности к возвращению на рабочее место.

Объясняйте возможные изменения в условиях работы и предлагайте альтернативные варианты.

Информируйте возможность обучения или стажировки и дайте время на обсуждение предложения.

Эти шаги помогут обеспечить эффективный возврат ветеранов на работу и сохранение их профессионального достоинства.

Найм новых работников

В вакансиях, которые адресованы ветеранам, важно соблюдать конкретность и избегать общих формулировок. Например, вместо "работа на производственной линии", лучше указать конкретные обязанности, например: "подъем и перенос грузов весом 10 кг" и т.д.

В описании вакансии обязательно указывайте доступность производственного помещения для людей с инвалидностью, приводя примеры таких возможностей, как пандусы, лифты и автоматические двери.

Не дискриминируйте по возрасту, полу или семейному положению – это незаконно в Украине и может создать впечатление о неинклюзивности компании.

При осмотре резюме ветеранов обращайте внимание на их воинские обязанности и навыки, которые могут быть полезны вашей вакансии. Если военный опыт не связан напрямую с должностью, оцените кандидата по "мягким" навыкам, таким как работа в команде и пунктуальность.

Во время собеседования с ветеранами, предоставляйте четкую и подробную информацию об обязанностях и условиях работы, а также соблюдайте их достоинство. Осторожно относитесь к признакам, которые могут быть следствием полученных травм, и помните, что речь и интонация могут быть отличными из-за этого.

Собеседование с ветеранами

Во время собеседования с ветеранами важно указать на следующие аспекты:

Особенности рабочей среды, такие как высокий уровень шума, работа в закрытом пространстве или на высоте, высокий температурный режим, работа с химическими веществами.

Значение и обязательность медицинского осмотра, а также перечень врачей и обследований, которые предстоит пройти, вместе со сроками прохождения осмотра.

Информация о возможных датах начала работы в случае успешного прохождения медицинского осмотра и перечень документов, которые необходимо подготовить кандидату.

Обратная связь после собеседования

Как предоставить обратную связь после собеседования с ветеранами:

Выразите благодарность за их время и внимание к вашей вакансии.

Отметьте сильные стороны ветерана или ветеранки, чтобы подчеркнуть их достижения и навыки.

Объясните причину отказа с использованием объективных критериев, таких как отсутствие необходимого опыта или навыков для вакансии.

Если кандидат не подходит для данной вакансии, можно предложить другую вакансию, которая может быть интересна.

Попросите разрешения на сохранение резюме в базе компании для будущих возможностей: "Благодарим вас за преданное время. Если вы не имеете ничего против, мы сохраним ваше резюме в нашей базе данных для будущих вакансий, которые могут соответствовать вашему профилю."

Сосредоточьте внимание на обратной связи и рекомендациях по улучшению навыков ветеранов, а не только на военном опыте и его последствиях. Дальнейшее сотрудничество как с ветеранами-новичками, так и с вернувшимися после службы бывшими работниками будет иметь одинаковый подход и процессы.