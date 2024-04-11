Гранты до 400 тыс: ветераны смогут получить деньги на открытие собственного дела

Ветераны войны и члены их семей могут подать заявку на получение гранта в размере до 400 тысяч гривен на открытие малого бизнеса. Конкурс проводится в рамках проекта "Реинтеграция ветеранов и ветеранок войны посредством создания образовательных возможностей".

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Этот проект осуществляется при поддержке немецкой общественной организации "Немецкое общество народных университетов" (DVV International) и финансируется Федеральным министерством иностранных дел Германии.

Требования к участникам

Согласно сообщению, принять участие в конкурсе могут:

участники боевых действий;

лица, получившие инвалидность в результате войны;

родственники ветеранов, к которым относятся супруги, мужья и дети вышеупомянутых лиц.

Сообщается, что ключевым требованием для участников является проживание и намерение начать бизнес в таких областях, как Винница, Запорожье, Львов, Николаев, Никополь, Полтава и Сумы. Также одна семья может подать только одну заявку.

Заполнить онлайн-форму для участия можно по ссылке. Сделать это нужно до 26 апреля. Объявление результатов конкурсного отбора бизнес-грантов будет обнародовано до 22 мая 2024 г. на официальном сайте DVV International в Украине: https://www.dvv-international.org.ua/ru/

Решение о предоставлении бизнес-гранта будет принимать конкурсная экспертная комиссия. Предпочтение будет предоставляться тем участникам, которые не получали грантовую поддержку за последние 3 года на бизнес.

Организаторы отмечают, что победители конкурса должны быть готовы в течение недели после обнародования результатов открыть ФЛП или другое юридическое лицо.

Ветераны уже получили около 100 млн грн

За период действия ветеранского компонента грантовой программы "Собственное дело" 227 ветеранов и участников боевых действий и членов их семей получили гранты для развития своего бизнеса почти на 100 млн грн. Это позволило создать более полутысячи рабочих мест

Среди 66 победителей последней пятнадцатой волны грантов для ветеранов, 39 – участники боевых действий, а 27 – члены семей ветеранов. Согласно распределению грантов, 10 победителей получат до 1 млн грн, а 26 – до 500 тыс. грн.

Напомним, первая волна программы стартовала 10 апреля. Тогда было давно заявлений на гранты для ветеранов по программе "Собственное дело" были поданы запросы на 21 млн гривен.