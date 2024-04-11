Гранти до 400 тис: ветерани зможуть отримати гроші на відкриття власної справи

Ветерани війни та члени їхніх сімей можуть подати заявку на отримання гранту у розмірі до 400 тисяч гривень на відкриття малого бізнесу. Конкурс проводиться в межах проєкту "Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей".

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Цей проект втілюється за підтримки німецької громадської організації "Німецьке товариство народних університетів" (DVV International) та фінансується Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини.

Вимоги до учасників

Згідно з повідомленням, взяти участь у конкурсі можуть:

учасники бойових дій;

особи, які отримали інвалідність унаслідок війни;

родичі ветеранів, до яких відносяться дружини, чоловіки та діти вищезазначених осіб.

Повідомляється, що ключовою вимогою для учасників є проживання та намір розпочати бізнес у таких областях як Вінниця, Запоріжжя, Львів, Миколаїв, Нікополь, Полтава та Суми. Також одна родина може подати лише одну заявку.

Заповнити онлайн-форму для участі можна за посиланням. Зробити це необхідно до 26 квітня. Оголошення результатів конкурсного відбору бізнес-грантів буде оприлюднено до 22 травня 2024 року на офіційному сайті DVV International в Україні: https://www.dvv-international.org.ua/uk/

Рішення про надання бізнес-гранту буде ухвалювати конкурсна експертна комісія. Перевага надаватиметься тим учасникам, які не отримували грантову підтримку протягом останніх 3 років на бізнес.

Організатори наголошують, що для переможці конкурсу мають бути готові протягом тижня після оприлюднення результатів відкрити ФОП або іншу юридичну особу.

Ветерани вже отримали майже 100 млн грн

Додамо, за період дії ветеранського компоненту грантової програми "Власна справа" 227 ветеранів і учасників бойових дій та членів їхніх родин отримали гранти для розвитку свого бізнесу майже на 100 млн грн. Це дало змогу створити понад пів тисячі робочих місць

Серед 66 переможців останньої п'ятнадцятої хвилі грантів для ветеранів, 39 - учасники бойових дій, а 27 - члени родин ветеранів. Згідно з розподілом грантів, 10 переможців отримають до 1 млн грн, а 26 - до 500 тис. грн.

Нагадаємо, перша хвиля програми стартувала 10 квітня. Тоді було подавно заяв на гранти для ветеранів за програмою "Власна справа" було подано запити на 21 млн гривень.