Мінекономіки уклало угоду про співпрацю з фондом Superhumans: допоможуть реінтегрувати ветеранів у мирне життя

Міністерство економіки України та благодійна організація "Благодійний фонд "Суперлюди" (Superhumans) уклали угоду про партнерство та співпрацю, що має сприяти реінтеграції ветеранів війни в цивільне життя та залученню їх до створення власного бізнесу.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Реінтеграція ветеранів війни у мирне життя - це важливий напрямок роботи Уряду. Завдяки центру Superhumans захисники, які отримали поранення на фронті, мають можливість відновити фізичне здоров’я та отримати психологічну допомогу. Своєю чергою Міністерство економіки створює умови та надає можливості для їхнього повернення до цивільного життя", - зазначили у відомстві.

Завдання полягає в тому, йдеться у повідомленні, щоб виходячи із реабілітаційного центру або госпіталю, ветеран чи ветеранка не втрачали сенс життя, ставили перед собою амбітні цілі та успішно їх реалізовували.

"Впевнена, що об’єднавши зусилля Уряду та центру Superhumans, ми зможемо надати нашим захисникам необхідну їм підтримку на цьому шляху", - підкреслила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно з підписаною угодою, Мінекономіки сприятиме залученню коштів донорів для фінансування центру Superhumans, створення навчального центру для ветеранів, а також нових центрів протезування та реабілітації у різних регіонах України.

Своєю чергою фонд Superhumans продовжить здійснення протезування та проведення реконструктивної хірургії, надання психологічної підтримки та реабілітації ветеранів війни та осіб, які постраждали внаслідок військової агресії РФ проти України. Також вони допомагатимуть ветеранам, які проходять лікування у центрі реабілітації та протезування Superhumans Center, отримати всю можливу інформацію та долучитись до урядових програм з реінтеграції ветеранів.

"Повернення людей, які отримали важкі травми, до активного життя не закінчується після виписки з лікарні. Важливо допомогти людині знайти нові ролі в цивільному житті, опанувати нові професії або відкрити власний бізнес. Саме в цьому напрямі Superhumans Center розпочинає співпрацю з Міністерством економіки. Це і взаємодія з роботодавцем з метою адаптації робочих місць, і допомога в пошуках фінансування для власного бізнесу, і навчальні курси. Міністерство економіки багато робить для економічної реінтеграції і ми раді, що можемо обʼєднати зусилля задля допомоги ветеранам та ветеранкам", - зазначила CEO Superhumans Center Ольга Руднєва.

У Мінекономіки нагадали, що наразі, аби ветерани мали можливість започаткувати чи розширити свій бізнес, вони можуть стати учасником урядової грантової програми "Власна справа" та отримати від 250 тис. до 1 мільйона гривень фінансування. Загалом від старту ветеранського компоненту цієї програми переможцями стали вже 292 ветерани та члени родин учасників бойових дій, які отримають гранти на 123 млн грн. Подати заявку на грант для ветеранів та членів їхніх сімей можна через портал "Дія".

Крім того, вже працюють програми навчання від партнерів, де всі охочі можуть отримати консультації чи дізнатися, як податися на грант, написати бізнес-план, чи як ефективно використати кошти. Також є можливість здобути нову професію чи підвищити навички в 11 Центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості, або отримати ваучери на навчання в різних сферах - від ІТ-технологій до сільського господарства.