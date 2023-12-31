Київ компенсуватиме відсотки за кредитами в Ощадбанку підприємцям-ветеранам: як ще стимулюватимуть такий бізнес

Влада Києва домовилася з державним Ощадбанком, що майже повністю компенсуватиме відсоткову ставку за кредитами киян-підприємців, які є учасниками бойових дій, людьми з інвалідністю внаслідок війни чи членами їхніх сімей. Як ідеться у повідомленнях сторін, відповідний меморандум було ними разом з Асоціацією роботодавців у галузі франчайзингу 27 грудня.

Окрім компенсації відсотків, документом передбачена співпраця в розробці й впровадженні нових фінансових інструментів для відкриття та розвитку власного бізнесу вказаною категорією громадян, зокрема на умовах франчайзингу.

Також ідеться про залучення міжнародних організацій до кредитування; стимулювання ветеранів відкривати та розвивати власний бізнес шляхом підготовки бізнес-планів та технічно-економічних обґрунтувань, а також надання грантів.

"В основі ініціативи - новий продукт, що створює надзвичайні можливості для УБД та осіб з інвалідністю внаслідок війни, надаючи їм доступ до перевірених бізнес-моделей та необхідного фінансування для започаткування власного підприємства", - зазначив на церемонії підписання директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва Київміськадміністрації Володимир Костіков.

Завдяки підтримці мерії фінансування від Ощадбанку буде додатково стимульоване через часткову компенсацію відсоткової ставки з міського бюджету та надання грантів на додачу до власного внеску ветеранів. Зазначається, що під час воєнного стану ветеранам компенсуватимуть 99% відсоткової ставки за бізнес-кредитами.

Як зазначають в Ощадбанку, враховуючи дані Українського ветеранського фонду, згідно яких близько 63% ветеранів мають намір відкрити власний бізнес, впровадження франчайзингу як ключового елемента підписаної угоди є особливо актуальним.

"Ми відчуваємо відповідальність за надання ефективної підтримки цим амбітним планам. Наша мета – забезпечити кожному ветерану, який хоче розвивати власний бізнес, доступ до відповідних ресурсів, знань і підтримки, що допоможе йому в реалізації мрії. З запропонованими інструментами це більш ніж реально", – заявила член правління відповідальна за напрям мікро-, малого та середнього бізнесу Наталя Буткова-Вітвіцька.

В свою чергу, як вказав голова директорату Асоціації франчайзингу Андрій Кривонос, банки поки ще повною мірою не усвідомили, наскільки привабливим є фінансування придбання франшиз і наскільки швидко вони допомагають розвинути бізнес.

"Окрім того, хочу зауважити, що в багатьох розвинутих країнах світу саме ветерани є важливою складовою поширення франчайзингових проєктів. Адже для успіху франшиз потрібна дисципліна щодо слідування всім правилам та рекомендаціям. Ветерани добре знають, про що йдеться. Саме тому я вважаю, що підписану сьогодні угоду варто масштабувати по всій Україні", – прокоментував він.

В Ощадбанку також нагадують, що за його допомогою вже було видано 132 ветеранських гранти в рамках держпрограми "єРобота" на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Роль фінустанови полягає у верифікації претендентів на грант, відкритті рахунків та контролі цільового використання коштів.

Банк наразі ініціював уже вісім спільних програм підтримки бізнесу з обласною владою (у Закарпатській, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській та Рівненській областях) та три програми на рівні міст (у Дніпрі, Івано-Франківську та Покровську).

Також повідомляється, що у Києві Ощадбанк у 2023 році видав підприємцям майже 700 мільйонів гривень кредитів, що на 42% більше, ніж у попередньому році. Відповідний кредитний портфель зріс на 40% і перевищив 1 мільярд гривень.

Кількість активних бізнес-клієнтів банку в столиці протягом року зросла на 56% до 6,7 тисячі. За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" видано 540 мільйонів гривень позик, а в рамках програми "єРобота" - загалом більше 1 тисячі грантів. Також видано 28 мільйонів гривень кредитів для експортерів у співпраці з Експортно-кредитним агентством.