Уряд дозволив ветеранам оплачувати оренду площ під бізнес з грантів "єРобота": які ще спрощення

Кабінет міністрів на засіданні 7 листопада дозволив ветеранам-підприємцям використовувати гроші гранту в рамках програми "єРобота" для оплати оренди нежитлових приміщень або землі для використатання в комерційних та виробничих цілях.

Про це повідомляють прем'єр-міністр Денис Шмигаль, представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук та Міністерство економіки. Для цього внесено відповідні зміни до порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та до порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей.

Також скасовано граничну суму грантів, що видаються на всі заяви, подані протягом одного періоду подання. Завдяки цьому прийняття рішень щодо усіх заяв відтепер відбуватиметься протягом однієї хвилі без переносу розгляду питання на наступну хвилю, що, відповідно, має прискорити отримання підприємцями грантів.

Крім того, уточнено дату початку одномісячного періоду для повернення різниці між сумою отриманого гранту та фактично сплаченими податками у випадку розірвання договору гранту, та визначено конкретний перелік сплачених податків і зборів для повернення різниці між ними та грантом.

Зменшилася й кількість документів, які підприємці мають подавати до уповноваженого банку для оплати витрат за рахунок грантових коштів: якщо раніше треба було надавати рахунок-фактуру, а також договір між отримувачем і постачальником, то тепер буде потрібен тільки один із цих двох документів.

Удосконалено й визначення розміру гранту та визначення необхідної кількості створених робочих місць залежно від розміру гранту для УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їх сімей.

Сума гранту стане більш диференційованою залежно від категорії отримувача та кількості робочих місць. Загалом ветеран зможе отримати максимальний грант на суму 1 мільйон гривень, а члени його сім’ї — на суму до 500 тисяч гривень.

"Додали можливість для підприємців-ветеранів отримати грант до 500 тисяч гривень, адже до цього лише другий з подружжя міг взяти його. Також була скасована обов’язкова умова співфінансування при отриманні грантів розміром до 500 тисяч гривень", - зазначають в Мінекономіки.

Таким чином, завдяки останньому спрощенню підприємцям-ветеранам необхідно буде використовувати власні або кредитні кошти лише при отриманні гранту на суму від 500 тисяч до 1 мільйона гривень.

Загалом, за даними уряду, від початку дії ветеранського компоненту програми "єРобота" захисникам України та їхнім рідним уже погоджено грантів на 59 мільйонів гривень.