В Україні з'явилася карта ветеранських бізнесів - додано вже 77 об'єктів

Український ветеранський фонд (УВФ) 30 жовтня презентував інтерактивну карту ветеранських бізнесів, що збирає на одній платформі дані про бізнеси, запущені в різних регіонах Україні ветеранами та їхніми родинами. Про це повідомила в.о. виконавчого директора УВФ Руслана Величко-Трифонюк під час презентації проекту.

"Ми багато розповідаємо про наших переможців програм фінансування і часто у соцмережах отримуємо запитання стосовно того, де можна придбати ту чи іншу продукцію ветеранів. Тому ми зібрали всі бізнеси, які вже пройшли конкурсний відбір в УВФ, і де ми, як державна установа, можемо засвідчити: ці бізнеси існують, дотримуються законодавства, не мають заборгованостей", - зазначила вона під час виступу.

За її даними, презентована карта вже налічує 77 проєктів та буде продовжувати наповнюватися.

Наразі в проекті представлена велика кількість бізнесів з сфери громадського харчування, набирає обертів також сфера оборонно-промислового комплексу. Загалом, до карти додаються бізнеси з будь-якої сфери діяльності за умови, що вони організовані ветеранами та членами їхніх родин. При цьому з міркувань безпеки проект не маркує бізнеси, що працюють неподалік від зони бойових дій

Інтерактивна карта розроблена ІТ-компанією ЛУН в рамках соціальної ініціативи ЛУН Місто, до проекту також долучився один з найбільших сервісів таксі в Україні Uklon.

Скористатися картою можна на сайтах ЛУН Місто чи Українського ветеранського фонду, а також в додатку Uklon. Для цього потрібно натиснути “знайти мене на карті” і побачити бізнеси, які є зовсім поруч або у вашому місті.

Зазначається, що на сьогодні УВФ підтримав 440 ветеранських бізнесів і 18 громадських організацій, які отримали кошти на реалізацію проєктів для допомоги ветеранам та членам їхніх родин.

Український ветеранський фонд – державний провайдер сервісу реінтеграції ветеранів до продуктивного цивільного життя. Фонд займається фінансуванням бізнесу ветеранів, надає юридичні консультації, кризову підтримку, проводить опитування та аналітичні дослідження, вивчає потреби ветеранів.