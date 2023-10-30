В Украине появилась карта ветеранских бизнесов – добавлено уже 77 объектов

Украинский ветеранский фонд (УВФ) 30 октября представил интерактивную карту бизнесов ветеранов, которая собирает на одной платформе данные о бизнесах, запущенных в разных регионах Украины ветеранами и их семьями. Об этом сообщила и.о. исполнительного директора УВФ Руслана Величко-Трифонюк в ходе презентации проекта.

"Мы многое рассказываем о наших победителях программ финансирования и часто в соцсетях получаем вопрос о том, где можно приобрести ту или иную продукцию ветеранов. Поэтому мы собрали все бизнесы, которые уже прошли конкурсный отбор в УВФ, и где мы, как государственное учреждение, можем засвидетельствовать: эти бизнесы существуют, соблюдают законодательство, не имеют задолженностей", - отметила она во время выступления.

По ее данным, представленная карта уже насчитывает 77 проектов и будет продолжать наполняться.

В настоящее время в проекте представлено большое количество бизнесов из сферы общественного питания, набирает обороты также сфера оборонно-промышленного комплекса. В целом, к карте добавляются бизнесы из любой сферы деятельности при условии, что они организованы ветеранами и членами их семей. При этом из соображений безопасности проект не маркирует бизнесы, работающие вблизи зоны боевых действий.

Интерактивная карта разработана ИТ-компанией ЛУН в рамках социальной инициативы ЛУН Город, к проекту также присоединился один из самых больших сервисов такси в Украине Uklon.

Воспользоваться картой можно на сайтах ЛУН Город или Украинского ветеранского фонда, а также в приложении Uklon. Для этого нужно нажать "найти меня на карте" и увидеть бизнесы, которые есть совсем рядом или в вашем городе.

Отмечается, что на сегодняшний день УВФ поддержал 440 ветеранских бизнесов и 18 общественных организаций, которые получили средства на реализацию проектов для помощи ветеранам и членам их семей.

Украинский ветеранский фонд – государственный провайдер сервиса реинтеграции ветеранов в продуктивную гражданскую жизнь. Фонд занимается финансированием бизнеса ветеранов, оказывает юридические консультации, кризисную поддержку, проводит опрос и аналитические исследования, изучает потребности ветеранов.