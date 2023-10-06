Сергей Позняк: война не оставляет предпринимателю времени на бизнес, но нужно нагонять темпы

Для части граждан Украины личное участие в войне со страной-агрессором РФ началось после 24 февраля 2022 года, а некоторые и сейчас ждут своей очереди заменить бойцов на передовой. Но для большого количества украинцев война длится уже почти десять лет, и именно опыт таких людей позволяет оценить, в какую сторону развивается общество и экономика страны. Delo.ua пообщалось с одним из таких ветеранов – киевским бизнесменом Сергеем Позняком.

Собеседник издания Сергей Позняк - предприниматель с более чем 20-летним опытом. Владелец и генеральный директор группы компаний FGK Financial Group, в которую входят частная инвестиционная платформа Finstream и залоговый сервис Cronvest. Председатель Ассоциации предпринимателей-ветеранов (АПВА).

Ветеран АТО и полномасштабной войны с РФ, младший лейтенант Национальной гвардии Украины (НГУ), по военно-учетной специальности снайпер. Был тяжело ранен в ноябре 2022 года, после чего некоторое время проходил реабилитацию в США.

Сергей Позняк. Это и другие фото в статье предоставлены собеседником издания

Родился в Киеве в 1974 году, в 2021 году получил степень MBA President в Киево-Могилянской бизнес-школе. Член CEO Club Ukraine, советник Государственного Офиса по привлечению инвестиций. Отец четырех детей.

Военные сублимируют боевой опыт в бизнесе

По словам Сергея Позняка, главным изменением в стиле ведения бизнеса экс-военных является сублимация боевого опыта в гражданскую жизнь. Человек начинает максимально ответственно относиться к своему делу - рынок выступает "полем битвы", конкуренты – "противниками", а выполнение многих бизнес-процессов синхронизируется с положениями устава Сухопутных войск Украины.

"Отношение соответствующее - даже не стоит вопрос о сверхурочном труде, работе в выходной день и т.д. Это до войны у нас были ретриты и дауншифтинг. Я председатель АПВА и много общаюсь с ветеранами: все работают, "колбасят" до последнего, пока "боевая задача "не будет выполнена. С одной стороны это прекрасно, потому что такой бизнес более перспективен, но стоит помнить, что ограниченность человеческого ресурса и запаса сил никто не отменял", - отмечает предприниматель.

Ситуацию, когда бизнесмен-военный набирает в штат сотрудников с опытом боевых действий, Сергей Позняк называет логичной и эффективной. Однако свой бизнес строит по "израильской" модели взаимоотношений, когда военнослужащие с опытом адаптации к гражданской жизни помогают демобилизованным, только что вернувшимся с фронта. Это позволяет правильно провести среди них идентификацию "свой-чужой" в обществе, тогда как сейчас в Украине существует негативная практика сегрегации "гражданских" и "военных" бизнесов .

глава АПВА, младший лейтенант НГУ Сергей Позняк

Сейчас гражданский бизнес зачастую сомневается при трудоустройстве ветеранов , добавляет предприниматель Для них такая перспектива кажется довольно опасной, потому что экс-воскресных часто считают эмоционально нестабильными. И хотя ветераны очень охотно берут на работу других ветеранов, все общество должно работать над привлечением гражданских и военных работников в одной команде, делая грань между ними как можно более размытой.

Важно отметить, что пока к гражданской работе вернулось совсем незначительное количество военных , и поэтому в компаниях ждут украинской победы и возвращения всех мобилизованных граждан. Соответственно, основной вопрос реинтеграции демобилизованных граждан в Украину еще впереди.

"Из собственного опыта. Кто-то сказал, что когда видишь ветерана, особенно раненого, нужно спросить его о самочувствии и обнять. Я был на мероприятии в Виннице, и просто не мог пройти - все меня обнимали и спрашивали "как ты?". Мы идем, и я постоянно слышу "как ты?", а я думаю, что сейчас на завтрак в отеле опоздаю, если так буду задерживаться. Но в целом, общество сейчас не готово к адекватному взаимодействию с ветеранами", - добавляет Сергей Позняк.

Коммуникация общества с ветеранами, которой должно заниматься профильное министерство, к сожалению, полностью провалена . Предприниматель напоминает данные отчета Счетной палаты Украины, по которым Министерство ветеранов неэффективно использовало около 180 млн. грн. на реабилитацию и реадаптацию пострадавших участников вооруженной агрессии РФ против Украины. Также там отмечено, что 60% ветеранов до сих пор не проинформированы о доступных им услугах, сервисах и льготах, которые дает статус участника боевых действий, защитника, ветерана или ветерана ООС.

глава АПВА, младший лейтенант НГУ Сергей Позняк

В результате неэффективной коммуникации профильных органов общество не знает, как вести себя с ветеранами, а ветераны не знают своих прав и что им дальше делать в гражданской жизни. Это следствие того, что в Украине ветеранскими вопросами занимаются люди без боевого опыта, а иногда даже не имеющие отношения к военной службе. По словам предпринимателя, возглавлять ветеранские ведомства могут исключительно люди с боевым опытом , понимающие потребности действующих и бывших военнослужащих.

Сейчас уже началось определенное движение в этом направлении, но последствия достаточно серьезны для обеих групп населения. В обществе меняется в худшую сторону отношение к ветеранам , а ветераны соответствующим образом реагируют, когда видят такое отношение к себе.

"За всем этим стоит человек, который мог потерять зрение, руки, ноги, который шел на штурмы и ему было страшно так, что капец. Если ты четыре месяца штурмуешь российские позиции, то уже у тебя уже нормально "фляга свистит". Если не будет человека с боевым опытом в руководстве профильным ведомством, отсутствие взаимопонимания будет продолжаться. Мы в итоге получим конфликт в обществе, причем очень жесткий", - констатирует Сергей Позняк.

В окопе не думаешь об оставленном дома бизнесе

Владелец Cronvest и FinStream подчеркивает, что война не оставляет предпринимателю времени заниматься бизнесом , там невозможно думать о чем-то, кроме выполнения боевой задачи.

"Это такая война, что если подумаешь о чем-то другом – ты труп. Сидит солдат в окопе, ему сейчас на штурм – выскочить и бежать навстречу облаку из пуль, и очень большой вопрос, не попадет ли что-нибудь в него. Если он подумает, что дома отчет в налоговую не сдан, сейчас накладные заблокируют, семье нечего будет есть, и как там жена будет справляться, пока он будет воевать, он получит пулю в голову. А в свободное время военный будет просто отсыпаться", - рассказывает бизнесмен.

Хотя предприниматель и управляет бизнесом много лет, операционная деятельность и финпоказатели его компаний за время мобилизации владельца существенно просели. Уже в больнице Днепра, куда Сергея доставили для стабилизации полученного ранения, он начал "включаться" в работу. Хоть и в инвалидной коляске, предприниматель проводил встречи с клиентами и акционерами, чтобы несколько выровнять ситуацию.

Он говорит, что за время службы не встречал военных, которые до полномасштабного вторжения работали наемными сотрудниками, и планировали после демобилизации открыть собственное дело. Однако, среди защитников Украины велик процент именно предпринимателей .

Сергей Позняк приводит исследование Украинского ветеранского фонда Минветеранов, согласно которому процент предпринимателей в армии существенно превышает тот же показатель в гражданской экономике. Характерно, что речь идет не только о физлицах-предпринимателях или самозанятых гражданах, воюет или воевала большое количество топ-менеджмента или владельцев компаний: Маси Найем, Сергей Жуйков, Владимир Терещенко, Остап Онистрат и многие другие.

Что касается обучения и подготовки военных бизнесменов, то при содействии Торгово-промышленной палаты Украины и Аспен Институт Киев в Украине с 2020 года действует соответствующая двухуровневая программа, рассчитанная на 10 дней. Она обучает нюансам открытия бизнеса – корпоративной безопасности, юридической составляющей, маркетингу, выходу на европейский рынок.

Кроме того, вместе с Министерством экономики разработана и реализуется пилотная программа "Милитари спаун" по поддержке ветеранского предпринимательства, позволяющая получить грант в 1 млн грн на открытие и развитие собственного дела, причем средства может получить и супруг/супруга получателя. Уже есть первые победители этой программы, и дальше их будет становиться все больше.

Владелец Cronvest Сергей Позняк

Также FinStream запустила проект "Частные ветеранские облигации", в рамках которого провели эмиссию облигаций на 50 млн. грн под 6% годовых для привлечения средств для бизнеса екс-военных. Сейчас 48% кредитного портфеля проекта составляет финансирование ветеранского бизнеса, и этот показатель будет расширяться.

"Солдат возвращается с фронта предпринимателем, и он перед обществом свою работу выполнил. Теперь пусть общество сделает свою работу для него. Он пошел на войну предпринимателем, он вернулся и снова хочет стать предпринимателем", - подчеркивает Сергей Позняк.

Предприниматель воюет и за своего конкурента также

Владелец Cronvest и FinStream отмечает, что предприниматель идет воевать не из-за внезапного желания кого-то убивать – он идет защищать родину и ее жителей, в том числе и своих конкурентов. За полтора года войны конкурирующие с ним гражданские компании успели занять соответствующую нишу на рынке, имели возможность развиваться, получали доступ к конкурсам, тендерам, нормальному управлению компанией, тогда как у военного бизнесмена такой возможности не было.

"Сейчас он возвращается, и должен "отвоевывать" рынок у тех, кто конкретно укрепился и имел доступ к обучению и созданию партнерств, с зарубежными компаниями в том числе. Ветеран возвращается и нуждается в финансировании для возобновления бизнеса, не работавшего почти два года. Но финансирования нет. На этом можно оставить точку, потому что у него есть два выхода: цивильная "белая" и криминальная "черная" сторона. Учитывая навыки наших военных и спрос на специфические услуги, "черных" будет достаточно. Если мы ничего сейчас не сделаем, кино о бандитском Петербурге нам будет казаться довольно оптимистичной картинкой", - рассказывает предприниматель.

Кроме того, в стране нет ветеранского законодательства, а ныне действующие нормы приняты еще в 1993 году, где прописан статус участников двух мировых войн, войны в Афганистане, статус советских ветеранов труда, ветеранов АТО, ООС, добровольцев и всех вместе.

"У нас нет методик регистрации, классификации и верификации ветеранов. Сейчас 60% общин регистрируют ветеранов на бумажных носителях, которые имеют свойство тонуть или гореть, как при оккупации Херсона. Люди не получают льгот, положенных им сервисов, не могут подтвердить свой статус. Вдобавок, об этом никто не говорит, ветераны не проинформированы. Поэтому у нас все дедлайны закончились еще вчера", - констатирует Сергей Позняк.

Основатель компаний FinStream и Cronvest Сергей Позняк

При этом необходимость помочь ветеранам вовсе не означает, что они должны получить от государства все возможные льготы . Бизнесмен рассказывает, что в рамках встреч между бизнесом и властью полемизировал с замглавы ОП Ростиславом Шурмой по поводу льгот и специальных условий подачи отчетности для действующих военных. Последний выступил против таких нововведений, поскольку власти уже получили проблемы в похожем случае – довоенная инициатива ввести льготы на получение земельных участков для ветеранов ООС закончилась преимущественно громкими коррупционными скандалами и раздражением военнослужащих.

Поэтому ветераны не претендуют на неограниченное количество льгот, но стремятся на уважение и достойное обеспечение, констатирует бизнесмен.