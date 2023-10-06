Сергій Позняк: війна не залишає підприємцю часу на бізнес, але треба наздоганяти

Для частини громадян України власна участь в війні з країною-агресором РФ почалась після 24 лютого 2022 року, дехто і зараз чекає своєї черги замінити бійців на передовій. Але для багатьох українців війна триває вже майже десять років, і саме досвід таких людей дозволяє оцінити, в яку сторону розвивається суспільство і економіка країни. В рамках спецпроєкту “Бізнесмени на фронті” Delo.ua поспілкувалось з одним з таких ветеранів - київським бізнесменом Сергієм Позняком.

Сергій Позняк - підприємець з більш ніж 20-річним досвідом. Власник та генеральний директор групи компаній FGK Financial Group, до якої входять приватна інвестиційна платформа Finstream та сервіс застави майна Cronvest. Голова Асоціації підприємців-ветеранів (АПВА).

Ветеран АТО і повномасштабної війни з РФ, молодший лейтенант Національної гвардії України (НГУ), за військово-обліковою спеціальністю - снайпер. Був тяжко поранений в листопаді 2022 року, після чого деякий час проходив реабілітацію в США.

Сергій Позняк. Це та інші фото в статті надані співрозмовником Delo.ua

Народився в Києві в 1974 році, в 2021 році здобув ступінь MBA President у Києво-Могилянській бізнес школі. Член CEO Club Ukraine, радник Державного Офісу із залучення інвестицій. Батько чотирьох дітей.

Військові сублімують бойовий досвід в бізнес

За словами Сергія Позняка, головною зміною в стилі ведення бізнесу екс-військових є сублімація бойового досвіду в цивільне життя. Людина починає максимально відповідально ставитись до своєї справи - ринок виступає "полем битви", конкуренти - "супротивниками", а виконання багатьох бізнес-процесів синхронізується з положеннями статуту Сухопутних військ України.

"Ставлення відповідне - навіть не стоїть питання про понаднормову працю, роботу в вихідний день тощо. Це до війни у нас були ретрити і дауншифтинг. Я голова АПВА і багато спілкуюся з ветеранами: всі працюють, "ковбасять" до останнього, допоки "бойова задача" не буде виконана. З одного боку це чудово, бо такий бізнес перспективніший, але варто пам'ятати, що обмеженість людського ресурсу і запасу сил ніхто не скасовував", - зазначає підприємець.

Ситуацію, коли бізнесмен-військовий набирає в штат співробітників з досвідом бойових дій, Сергій Позняк називає логічною і ефективною. Однак, свій бізнес будує за "ізраїльською" моделлю взаємовідносин, коли військові з досвідом адаптації до цивільного життя допомагають демобілізованим, котрі щойно повернулись з фронту. Це дозволяє правильно провести серед них ідентифікацію "свій-чужий" в суспільстві, тоді як зараз в Україні існує негативна практика сегрегації "цивільних" та "військових" бізнесів .

Голова АПВА, молодший лейтенант НГУ Сергій Позняк

Наразі цивільний бізнес дещо вагається при працевлаштуванні ветеранів , додає підприємець. Для них така перспектива здається доволі небезпечною, тому що екс-віськових часто вважають емоційно нестабільними. І хоча ветерани дуже охоче беруть на роботу інших ветеранів, все суспільство має працювати над залученням цивільних і військових працівників в одній команді, роблячи грань між ними якомога розмитішою.

Важливо відмітити, що поки до цивільної роботи повернулась зовсім незначна кількість військових , і тому в компаніях чекають на українську перемогу і повернення усіх мобілізованих громадян. Відповідно, основне питання реінтеграції демобілізованих громадян в України ще попереду.

"З власного досвіду. Хтось сказав, що коли бачиш ветерана, особливо пораненого, потрібно запитати його про самопочуття і обійняти. Я був на події в Вінниці, і просто не міг пройти - всі мене обіймали і питали "як ти?". Ми йдемо і я постійно чую "як ти?", а я думаю, що зараз на сніданок в готелі запізнюся, якщо так затримуватимусь. Але загалом, суспільство зараз не готове до адекватної взаємодії з ветеранами", - додає Сергій Позняк.

Комунікація суспільства з ветеранами, якою має займатись профільне міністерство, нажаль, повністю провалена . Підприємець нагадує дані звіту Рахункової палати України, за якими Міністерстві ветеранів неефективно використало близько 180 млн грн на реабілітацію та реадаптацію постраждалих учасників збройної агресії РФ проти України. Також там зазначено, що 60% ветеранів досі не проінформовані про належні їм послуги, сервіси і пільги, які дає статус учасника бойових дій, захисника, ветерана або ветерана ООС.

Голова АПВА, молодший лейтенант НГУ Сергій Позняк

Внаслідок неефективної комунікації профільних органів суспільство не знає, як поводити себе з ветеранами, а ветерани не знають своїх прав, і що їм далі робити в цивільному житті. Це є наслідком того, що в Україні ветеранськими питаннями займаються люди без бойового досвіду, а іноді навіть дотичності до військової служби. За словами військового, очолювати ветеранські відомства можуть виключно люди з бойовим досвідом , які розуміють потреби військовослужбовців.

Зараз вже почався певний рух в цьому напрямку, але наслідки серйозні для обох груп населення - в суспільстві змінюється в гіршу сторону ставлення до ветеранів , а ветерани, відповідним чином реагують, коли бачать таке ставлення до себе.

"За всим цим стоїть людина, яка могла втратити зір, руки, ноги, яка йшла на штурми, і їй було страшно так, що капець. Якщо ти чотири місяці штурмуєш російські позиції, то вже в тебе вже нормально "фляга свистить". Якщо не буде людини з бойовим досвідом в керівництві профільним відомством, відсутність порозуміння продовжуватиметься. В результаті ми отримаємо суспільний конфлікт, причому дуже жорсткий", - констатує Сергій Позняк.

В окопі не думаєш про залишений вдома бізнес

Власник Cronvest і FinStream підкреслює - війна не залишає підприємцю часу займатись бізнесом , там неможливо думати про щось, окрім виконання бойової задачі.

"Це така війна, що якщо подумаєш про щось інше - ти труп. Сидить солдат в окопі, йому зараз на штурм - вискочити і бігти назустріч хмарі з куль, і дуже велике питання, чи не попаде щось в нього. І тут він думає, що вдома звіт в податкову не зданий, зараз накладні заблокують, сім'ї нічого буде буде їсти, і як там дружина справлятиметься, поки він воюватиме? Він задумається про бізнес і отримає кулю в голову. Між боями він теж не думатиме про бізнес, а просто відсипатиметься", - розповідає бізнесмен.

Хоча підприємець і керує бізнесом багато років, операційна діяльність і фінпоказники його компаній за час мобілізації власника суттєво просіли. Вже в лікарні Дніпра, куди Сергія привезли для стабілізації отриманого поранення, він почав "включатися" в роботу. Хоч і в інвалідному візку, підприємець проводив зустрічі з клієнтами і акціонерами, аби дещо вирівняти ситуацію.

Він каже, що за час служби не зустрічав військових, які до повномасштабного вторгнення працювали найманими співробітниками, і планували б після демобілізації відкрити власну справу. Однак, серед захисників України велика частка саме підприємців .

Сергій Позняк наводить дослідження Українського ветеранського фонду Мінветеранів, згідно з яким відсоток підприємців у війську суттєво перевищує той же показник в цивільній економіці. Характерно, що мова йде не лише про фізосіб-підприємців чи самозайнятих громадян, воює або воювала велика кількість топ-менеджменту чи власників компаній: Масі Найем, Сергій Жуйков, Володимир Терещенко, Остап Оністрат та багато інших.

Щодо навчання та підготовки військових бізнесменів, то за сприяння Торгово-промислової палати України та "Аспен Інститут Київ" в Україні з 2020 року діє відповідна дворівнева програма, розрахована на 10 днів. Вона навчає нюансам відкриття бізнесу - корпоративній безпеці, юридичній складовій, маркетингу, виход на європейський ринок.

Крім того, разом з Міністерством економіки розроблено і реалізується пілотна програма "Мілітарі спаун" з підтримки ветеранського підприємництва, яка дозволяє отримати грант в 1 млн грн на відкриття і розвиток власної справи, причому кошти може отримати і чоловік/дружина отримувача. Вже є перші переможці цієї програми, і надалі їх ставатиме все більше.

Власник Cronvest Сергій Позняк

Також FinStream запустила проект "Приватні ветеранські облігації", в рамках якого провели емісію облігацій на 50 млн грн під 6% річних для залучення коштів на бізнес ветеранів. Наразі 48% кредитного портфелю проекту складає фінансування ветеранського бізнесу, і цей показник надалі розширюватиметься.

"Солдат повертається з фронту підприємцем, і він перед суспільством свою роботу виконав. Тепер нехай суспільство зробить свою роботу для нього. Він пішов підприємцем, повернувся, і хоче знову стати підприємцем", - підкреслює Сергій Позняк.

Підприємець воює і за свого конкурента також

Власник Cronvest і FinStream зазначає, що підприємець йде воювати не через раптове бажання когось вбити - він йде захищати батьківщину та її населення, в тому числі і своїх конкурентів. За півтора роки війни конкуруючі з ним цивільні компанії встигли зайняти відповідну нішу на ринку, мали можливість розвиватися, отримували доступ до конкурсів, тендерів, нормального управління компанію, тоді як у військового бізнесмена такої можливості не було.

"Зараз він повертається, і має "відвойовувати" ринок у тих, хто конкретно укріпився і мав доступ до навчання і створення партнерств, з закордонними компаніями в тому числі. Ветеран повертається і потребує фінансування для відновлення бізнесу, який майже два роки не працював. Але фінансування немає. На цьому можна оставити крапку, бо є два виходи: цивільна "біла" і кримінальна "чорна" сторона. Враховуючи навики наших військових і попит на такі специфічні послуги, "чорних" буде вдосталь. Якщо ми нічого зараз не зробимо, кіно про бандитський Петербург нам здаватиметься досить привітною картинкою", - розповідає підприємець.

Крім того, в країні немає ветеранського законодавства, а нині діючі норми прийняті ще в 1993 році, де прописаний статус учасників двох світових війн, війни в Афганістані, статус радянських ветеранів праці, ветеранів АТО, ООС, добровольців, і всіх разом.

"У нас немає методик реєстрації, класифікації та верифікації ветеранів. Наразі 60% громад реєструють ветеранів на паперових носіях, які тонуть чи горять, як при окупації Херсону. Люди не отримують пільг, належних їм сервісів, не підтверджують свій статус. Мало того, ще й про це ніхто не говорить, ветеранів не проінформовано. Тому у нас всі дедлайни закінчились ще вчора", - констатує Сергій Позняк.

Засновник компаній FinStream та Cronvest Сергій Позняк

При цьому необхідність допомогти ветеранам зовсім не означає, що вони мають отримати від держави всі можливі пільги . Бізнесмен розповідає, що в рамках зустрічей між бізнесом і владою полемізував з замголови ОП Ростиславом Шурмою щодо пільг і спеціальних умов подачі звітності для діючих військових. Останній виступив проти таких нововведень, оскільки влада вже отримала проблеми в схожому випадку - довоєнна ініціатива ввести пільги на отримання земельних ділянок для ветеранів ООС закінчилась переважно гучними корупційними скандалами і роздратуванням військовослужбовців.

Через це ветерани не претендують на необмежену кількість пільг, але прагнуть на повагу і гідне забезпечення, констатує бізнесмен.