Харків оголошує міжнародний конкурс на відбудову Північної Салтівки

Харківська міська рада у рамках проєкту “Концепція Генерального плану міста Харкова” оголосила міжнародний конкурс з відновлення найбільш постраждалого від війни району Північна Салтівка. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Незважаючи на ескалацію російського терору, ми продовжуємо крок за кроком закладати фундамент майбутнього відновлення нашого міста”, - написав міський голова.

Повідомляється, що основне завдання полягатиме в розробці програми модернізації пошкоджених багатоквартирних будинків з урахуванням підвищення рівня їхньої безпеки та енергоефективності, а також у створенні зручного громадського простору навколо.

“Конкурс шукає рішення, які подолають розрив між інноваційним дизайном і практичним застосуванням. Завдання полягає в тому, щоб розробити модульну систему, здатну модернізувати бетонні панельні будинки та покращити громадські простори, зосередившись на створенні безпечних, енергоефективних та яскравих районів. Система також має надавати рішення для відновлення серйозно пошкоджених будівель з оновленою, але локально вкоріненою архітектурною ідентичністю”, - йдеться на сайті конкурсу.

Харківська міська рада запрошує до участі архітекторів, містобудівників, інженерів та проєктантів з усіх куточків земної кулі. Обіцяє, що проєкти переможців не лише будуть втілені в життя, а й застосовані в інших локаціях у межах громади.

“Учасники мають можливість побачити, як їхні ідеї втілюються в життя, що робить відчутні зміни у відновленні та довгостроковій стійкості Харкова. Після оголошення переможців відібрані пропозиції будуть далі розроблені в робочі проєкти будівництва. Це не просто заклик до творчості, а унікальна можливість позитивно вплинути на майбутнє Харкова”, - сказано в повідомленні.

Зауважимо, що кінцевий термін реєстрації - 12 вересня 2024 року, водночас подати проєкти можна до 19 вересня. Оголошення переможців відбудеться 17 жовтня 2024 року. Реєстраційний внесок становить від 90 до 130 євро, а команди з України можуть зареєструватися безкоштовно.

До складу журі входять не лише українські експерти, а й міжнародні: Норман Фостер (Іспанія), Стюарт Сміт (Німеччина), Аммар Аззуз (Об’єднане Королівство) та інші.

Незламний Харків

Нагадаємо, що російські окупанти обстрілюють Харків, зокрема район Салтівки, ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Попри це, місто продовжує жити та потроху відбудовується.

Північна Салтівка – один із найбільш густонаселених і водночас найбільш постраждалих мікрорайонів Харкова. Запеклі бої велися на околицях і в самому мікрорайоні, внаслідок чого було зруйновано безліч будинків та газових мереж. Позаяк не всі мешканці мікрорайону залишили своє житло, газовики мусили оперативно відновлювати газопостачання. Як їм це вдавалося, читайте в матеріалі Delo.ua.

До відбудови Харкова активно з долучаються міжнародні партнери, зокрема Німеччина. На початку травня ФРН виявила ініціативу доєднатися до відновлення енергетичних потужностей ТЕЦ і підстанцій у Харкові, відновити усі вибиті вікна в Національному університеті імені Каразіна. Також Берлін обіцяє посилити протиповітряну оборону міста та допомогти з підготовкою до опалювального сезону.

Крім того, Харківська міськрада співпрацює для відновлення інфраструктури міста з представниками делегації Програми розвитку ООН в Україні (ПРООН). Меморандум про взаєморозуміння, спрямований на поглиблення співпраці у напрямку відновлення пошкодженої інфраструктури та підвищення енергоефективності міста був підписаний 4 квітня 2024 року.

Зазначимо, що Генеральне консульство України в Торонто також долучилося до підтримки громад Харківщини, відправивши в постраждалий від російської агресії регіон генератори.

Попри те, що Харків постійно потерпає від російських обстрілів, люди продовжують купувати квартири у місті. Керівник філіалу АН "Город" Ольга Русіна розповіла, що популярністю користується навіть найбільш зруйнований район північної Салтівки. За її словами, 50% угод купівлі-продажів житла складають державні програми, переважно житлові сертифікати, ще 50% купують за "живі гроші".