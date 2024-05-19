Міністерство енергетики схвалило Дорожню карту розвитку "розумних мереж": що вона дасть

Міністерство енергетики України затвердило Дорожню карту розвитку "розумних мереж", яка передбачає впровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми. Ця ініціатива спрямована на те, щоб зробити енергосистему більш збалансованою, захищеною та стійкішою в умовах воєнних ризиків.

Про це пише Міністерство енергетики.

Відповідно до Дорожньої карти, відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками, планується здійснювати із застосуванням "розумних" технологій. Зокрема, впровадження технологій "мікромереж" допоможе підвищити стійкість до воєнних факторів та природних катастроф.

Згідно з оцінками, впровадження технологій "розумних мереж" дозволить зменшити втрати електроенергії в Україні на 6 млрд кВт*год щорічно. Також це сприятиме зниженню річного індексу SAIDI (показник тривалості перерв в електропостачанні) до приблизно 100 хвилин, що відповідає середньому показнику країн ЄС.

"Українська енергосистема є невід’ємною частиною європейської, а отже, має розвиватися та модернізуватися за європейськими стандартами. Впровадження технології "розумних мереж" дозволить оптимізувати виробництво, передачу та споживання електроенергії, що стимулюватиме до зменшення втрат електроенергії", – зазначив Міністр енергетики Герман Галущенко.

Дорожня карта розвитку "розумних мереж" також передбачає активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, систем вимірювання та збору інформації, зокрема, систем "розумного обліку електроенергії". Значна увага приділяється питанням кібербезпеки.

Дорожня карта є частиною реалізації Концепції впровадження "розумних мереж" в Україні, ухваленої Урядом за поданням міністра енергетики Германа Галущенка. Пілотні проєкти з розвитку "розумних мереж" вже реалізуються в ряді операторів системи розподілу, таких як "Хмельницькобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго" та "Миколаївобленерго".

Додамо, Кабінет міністрів ухвалив постанову, що спростить процедуру розміщення газопоршневих та газотурбінних установок та пов'язаних з ними мереж. Також уряд виділив 7 млрд 168 млн гривень на відновлення української енергетичної інфраструктури та кращу синхронізацію з енергосистемою Європейського Союзу.

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