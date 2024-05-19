Министерство энергетики одобрило Дорожную карту развития "умных сетей": что она даст

Министерство энергетики Украины утвердило Дорожную карту развития "умных сетей", предусматривающую внедрение автоматизации и цифровых решений на всех уровнях энергосистемы. Эта инициатива направлена на то, чтобы сделать энергосистему более сбалансированной, защищенной и устойчивой в условиях военных рисков.

Об этом пишет Министерство энергетики.

В соответствии с Дорожной картой, восстановление объектов, поврежденных российскими атаками, планируется осуществлять с применением "умных" технологий. В частности, внедрение технологий "микросетей" поможет повысить устойчивость к военным факторам и природным катастрофам.

Согласно оценкам, внедрение технологий "умных сетей" позволит снизить потери электроэнергии в Украине на 6 млрд кВт*ч ежегодно. Также это будет способствовать снижению годового индекса SAIDI (показатель продолжительности перерывов в электроснабжении) до примерно 100 минут, что соответствует среднему показателю стран ЕС.

"Украинская энергосистема является неотъемлемой частью европейской, следовательно, должна развиваться и модернизироваться по европейским стандартам. Внедрение технологии "умных сетей" позволит оптимизировать производство, передачу и потребление электроэнергии, что будет стимулировать к уменьшению потерь электроэнергии", - отметил Министр энергетики Герман Галущенко .

Дорожная карта развития "умных сетей" также предусматривает активное развитие систем автоматического мониторинга, контроля, регулирования и защиты сетей, систем измерения и сбора информации, в частности систем "умного учета электроэнергии". Значительное внимание уделяется вопросам кибербезопасности.

Дорожная карта является частью реализации Концепции внедрения "умных сетей" в Украине, принятой правительством по представлению министра энергетики Германа Галущенко. Пилотные проекты по развитию "умных сетей" уже реализуются в ряде операторов системы распределения, таких как "Хмельницкоблэнерго", "Запорожьеоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и "Николаевоблэнерго".

Добавим, Кабинет Министров принял постановление, которое упростит процедуру размещения газопоршневых и газотурбинных установок и связанных с ними сетей. Также правительство выделило 7 млрд 168 млн гривен на восстановление украинской энергетической инфраструктуры и лучшая синхронизация с энергосистемой Европейского Союза.

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