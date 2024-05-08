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НКРЭКУ упростила процедуру присоединения генерирующих установок к электросетям: что это дает
8 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, упрощающее процесс присоединения генерирующих установок, таких как газотурбинные, газопоршневые и когенерационные, к электрическим сетям.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Согласно новому постановлению заказчики смогут значительно сократить сроки подключения своих установок к сетям. Кроме того, они освобождаются от уплаты соответствующих ставок за присоединение.
Это решение приобретает особое значение ввиду повреждения энергетической инфраструктуры в результате ракетных и дроновых ударов России, что негативно повлияло на устойчивость энергосистемы Украины.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Изменения в постановление НКРЭКУ от 26 марта 2022 года №352 также предусматривают:
- Сокращение сроков выдачи и согласования технических условий
- Уменьшение количества необходимых документов для получения услуги подключения
- Обеспечение минимальных технических требований для параллельной работы генерирующих установок с энергосистемой
- Приоритетное использование существующей энергетической инфраструктуры
Эти нововведения будут способствовать диверсификации источников производства электроэнергии и помогут покрыть дефицит мощности, особенно в регионах, приближенных к зоне боевых действий.
"Страна сейчас нуждается в новой генерации. Мы делаем важный шаг - кардинально упрощаем и удешевляем процедуру присоединения новых генерирующих установок", - подчеркнул председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.
Чем важно такое решение
Добавим, что новые изменения в постановление НКРЭКУ об упрощении процедуры присоединения генерирующих установок к электрическим сетям имеют следующие преимущества:
- Сокращаются сроки выдачи и согласования технических условий присоединения. Это ускорит весь процесс и позволит быстрее вводить новые генерирующие мощности в эксплуатацию.
- Уменьшается количество необходимых документов для получения услуги подключения. Это уменьшит бюрократическое бремя на заказчиков и операторов систем.
- Устанавливаются минимальные технические требования параллельной работы генерирующих установок с энергосистемой. Это облегчит процесс интеграции новых источников поколения.
- Приоритетное использование существующей энергетической инфраструктуры позволит оптимизировать затраты по подключению новых мощностей.
- Освобождение от уплаты ставок за присоединение приведет к удешевлению процедуры присоединения к электрическим сетям, а также является финансовым стимулом для привлечения инвестиций в новое поколение.
Добавим, в мае прошлого года НКРЭКУ разрешила потребителям продавать электроэнергию из собственных генерирующих установок или установок хранения электроэнергии. Речь идет прежде всего о предприятиях, производящих "зеленую" энергию.
Как пояснили Delo.ua в пресс-службе НКРЭКУ это расширило права как бытовых, так и небытовых потребителей, имеющих генерирующие установки: солнечные панели, ветряные мельницы и другие установки.
Источник фото: ua.depositphotos.com