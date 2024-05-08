НКРЭКУ упростила процедуру присоединения генерирующих установок к электросетям: что это дает

8 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, упрощающее процесс присоединения генерирующих установок, таких как газотурбинные, газопоршневые и когенерационные, к электрическим сетям.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно новому постановлению заказчики смогут значительно сократить сроки подключения своих установок к сетям. Кроме того, они освобождаются от уплаты соответствующих ставок за присоединение.

Это решение приобретает особое значение ввиду повреждения энергетической инфраструктуры в результате ракетных и дроновых ударов России, что негативно повлияло на устойчивость энергосистемы Украины.

Изменения в постановление НКРЭКУ от 26 марта 2022 года №352 также предусматривают:

Сокращение сроков выдачи и согласования технических условий

Уменьшение количества необходимых документов для получения услуги подключения

Обеспечение минимальных технических требований для параллельной работы генерирующих установок с энергосистемой

Приоритетное использование существующей энергетической инфраструктуры

Эти нововведения будут способствовать диверсификации источников производства электроэнергии и помогут покрыть дефицит мощности, особенно в регионах, приближенных к зоне боевых действий.

"Страна сейчас нуждается в новой генерации. Мы делаем важный шаг - кардинально упрощаем и удешевляем процедуру присоединения новых генерирующих установок", - подчеркнул председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Чем важно такое решение

Добавим, что новые изменения в постановление НКРЭКУ об упрощении процедуры присоединения генерирующих установок к электрическим сетям имеют следующие преимущества:

Сокращаются сроки выдачи и согласования технических условий присоединения. Это ускорит весь процесс и позволит быстрее вводить новые генерирующие мощности в эксплуатацию. Уменьшается количество необходимых документов для получения услуги подключения. Это уменьшит бюрократическое бремя на заказчиков и операторов систем. Устанавливаются минимальные технические требования параллельной работы генерирующих установок с энергосистемой. Это облегчит процесс интеграции новых источников поколения. Приоритетное использование существующей энергетической инфраструктуры позволит оптимизировать затраты по подключению новых мощностей. Освобождение от уплаты ставок за присоединение приведет к удешевлению процедуры присоединения к электрическим сетям, а также является финансовым стимулом для привлечения инвестиций в новое поколение.

Добавим, в мае прошлого года НКРЭКУ разрешила потребителям продавать электроэнергию из собственных генерирующих установок или установок хранения электроэнергии. Речь идет прежде всего о предприятиях, производящих "зеленую" энергию.

Как пояснили Delo.ua в пресс-службе НКРЭКУ это расширило права как бытовых, так и небытовых потребителей, имеющих генерирующие установки: солнечные панели, ветряные мельницы и другие установки.

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