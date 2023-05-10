НКРЭКУ разрешила владельцам генерирующих установок продавать электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, позволила потребителям продавать электроэнергию из собственных генерирующих установок или установок хранения электроэнергии. Речь идет прежде всего о предприятиях, производящих "зеленую" энергию. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора 9 мая.

"9 мая 2023 года НКРЭКУ приняла решение о предоставлении всем потребителям электрической энергии (как бытовым, так и небытовым) прав на продажу произведенной генерирующей установкой и/или установкой хранения энергии такого потребителя электрической энергии любому поставщику по свободному договору и по договорной цене", – сказано в сообщении.

В НКРЭКУ отметили, что это решение будет способствовать расширению конкуренции на розничном рынке электрической энергии и направлено на развитие распределенной генерации, а также обеспечение проведения зеленой трансформации энергетики.

Директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев говорит, что данное решение означает разрешение на продажу избыточной электроэнергии имеющими энергетическую установку.

"Если рядом стоят два предприятия и одно имеет избыток электроэнергии, а у другого есть его недостаток, то раньше первое могло продавать электроэнергию второму только в обход действующих правил. Сейчас регулятор уладил этот вопрос, хотя и с опозданием. На этом настаивали профильные эксперты еще на начала прошлогоднего отопительного сезона, поскольку уже тогда предполагалась данная проблема", - говорит Рябцев.

Как пояснили Delo.ua в пресс-службе НКРЭКУ данное постановление расширило права как бытовых, так и небытовых потребителей, имеющих генерирующие установки: солнечные панели, ветряные генераторы и другие установки.

"Положениями постановления упрощены условия (ослаблены), расширены права таких потребителей по продаже излишков производимой электроэнергии на рынке. Раньше им нужно было получать соответствующие лицензии, подавать много документов и т.п.", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что такие предприятия обладают лицензией на производство электроэнергии на генерирующих установках частных домохозяйств и производили ее для собственных нужд. Ранее излишки электроэнергии они могли продавать государству по фиксированному тарифу, который не был рыночным. Сейчас они могут продавать излишки на рынке по рыночной цене - без получения лицензии на трейдерскую деятельность.

В НКРЭКУ также пояснили, что данное постановление не касается электроэнергии от дизельных генераторов, имевшей место в период отключений электроэнергии и не регулирующего связанные с этим вопросы.

Народный депутат Украины от фракции "Слуга Народа" и член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Анатолий Костюх говорит, что данное решение было принято, чтобы сбалансировать энергосистему летом, когда атомные энергоблоки выйдут на ремонт.

"Учитывая ту ситуацию, которая есть сейчас в стране, все ищут возможности сбалансировать энергосистему. И если есть производитель имеющий избыток электроэнергии, то он ее спокойно может продавать в сеть и продавать предприятию потребляющему тот излишек. Когда будет дефицит электроэнергии и вся электроэнергия будет идти на бытовых потребителей и небытовые потребители могут остаться без электроэнергии, то эта генерация сможет покрывать нехватку соседних предприятий имея на это официальное разрешение", - сказал Костюх.

Напомним, в начале мая ряд экспертов и СМИ сообщали, что летом в Украине возможен дефицит электроэнергии и отключение потребителей из-за того, что атомные энергоблоки, обеспечивающие значительную долю электроэнергии в энергосистеме, будут отключены на ремонты.

Позже в Министерстве энергетики ответили на это и сообщили, что информация о возможных отключениях не соответствует действительности. Как заявили в министерстве, отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно вследствие повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры. В профильном ведомстве также призвали СМИ "проверять информацию и ссылаться исключительно на официальные источники".