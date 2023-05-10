НКРЕКП дозволила власникам генеруючих установок продавати електроенергію

Національна комісія, котра здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг дозволила споживачам продавати електроенергію з власних генеруючих установок або установок зберігання електроенергії. Мова йде перш за все про підприємства, що виробляють “зелену” енергію. Відповідне рішення було опубліковане на сайті регулятора 9 травня.

"9 травня 2023 року НКРЕКП прийняла рішення про надання всім споживачам електричної енергії (як побутовим, так і непобутовим) прав на продаж виробленої генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною", - сказано в повідомленні.

В НКРЕКП зазначили, що це рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електричної енергії та направлене на розвиток розподіленої генерації, а також забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.

Директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев каже, що дане рішення означає дозвіл на продаж надлишкової електроенергії тими хто має енергетичну установку.

"Якщо поруч стоять два підприємства і одне має надлишок електроенергії, а у іншого є його нестача, то раніше перше могло продавати електроенергію другому лише в обхід діючих правил. Зараз регулятор владнав це питання, хоча і з запізненням. На цьому наполягали профільні експерти ще на початку минулого опалювального сезону, оскільки вже тоді передбачалася дана проблема", - говорить Рябцев.

Як пояснили Delo.ua в прес-службі НКРЕКП дана постанова розширила права як побутових, так і непобутових споживачів, які мають генеруючі установки: сонячні панелі, вітряки та інші установки.

"Положеннями постанови спрощені умови (послаблені), розширені права таких споживачів щодо продажу надлишків виробленої електроенергії на ринку. Раніше їм треба було отримувати відповідні ліцензії, подавати багато документів тощо", - розповіли в прес-службі.

В пресс-службі зауважили, що такі підприємства мають ліцензію на виробництво електроенергії на генеруючих установках приватних домогосподарств і виробляли її для власних потреб. Раніше надлишки електроенергії вони могли продавати державі за фіксованим тарифом, який не був ринковим. Зараз же вони можуть продавати надлишки на ринку за ринковою ціною - без отримання ліцензії на трейдерську діяльність.

В НКРЕКП також пояснили, що дана постанова не стосується електроенергії від дизельних генераторів, що мала місце в період відключень електроенергії та не врегульовує пов'язані з цим питання.

Народний депутат України від фракції "Слуга Народу" та член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Анатолій Костюх говорить що дане рішення було прийняте, щоб збалансувати енергосистему влітку коли атомні енергоблоки вийдуть на ремонт.

"Зважаючи на ту ситуацію що є зараз в країні всі шукають можливості збалансувати енергосистему. І якщо є виробник який має надлишок електроенергії, то він її спокійно може продавати в мережу і продавати підприємству яка споживає той надлишок. Коли буде дефіцит електроенергії й вся електроенергія йтиме на побутових споживачів і непобутові споживачі можуть залишитися без електроенергії то ця генерація зможе покривати нестачу сусідніх підприємств маючи на це офіційний дозвіл", - сказав Костюх.

Нагадаємо, на початку травня ряд експертів та ЗМІ повідомляли, що влітку в Україні можливий дефіцит електроенергії та відключення споживачів через те, що атомні енергоблоки, котрі забезпечують значну частку електроенергії в енергосистемі будуть відключені на ремонти.

Пізніше в Міністерстві енергетики відповіли на це та повідомили що інформація щодо можливих відключень не відповідає дійсності. Як заявили в міністерстві, наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації і мережевої інфраструктури. В профільному відомстві також закликали ЗМІ "перевіряти інформацію та посилатися виключно на офіційні джерела".