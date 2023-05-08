У Міненерго відповіли на "вкиди" про можливість нових відключень світла за графіками

Міністерство енергетики заявляє, що інформація деяких ЗМІ про нібито введення у травні графіків обмежень постачання електроенергії побутовим споживачам не відповідає дійсності. Як підкреслюється у повідомленні відомства, введення жодних графіків обмежень постачання електроенергії не планується.

"Майже три місяці, незважаючи на терор ворога і обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури, енергосистема працює, повністю забезпечуючи споживання. Завдяки злагодженій роботі усіх видів генерації вдалося скасувати обмеження постачання електроенергії споживачам", - сказав міністр Герман Галущенко.

Очільник Міненерго відзначив, що зараз триває активна підготовка енергосистеми до нового опалювального сезону. Зокрема, міністерством спільно з усіма компаніями країни, що генерують, передають та розподіляють електроенергію, складено оптимізований графік ремонтів.

Як заявили в міністерстві, наразі відключення споживачів від електропостачання можуть відбуватися виключно внаслідок пошкодження російськими окупантами об’єктів генерації і мережевої інфраструктури. В профільному відомстві також закликали ЗМІ "перевіряти інформацію та посилатися виключно на офіційні джерела".

В свою чергу, в НЕК "Укренерго" також прокоментували цю тему, вказуючи, що у соцмережах з'явилася нова, "поки невелика, хвиля бажаючих поманіпулювати на чутливій темі електропостачання".

"Окремі Telegram-канали вирішили зробити фейкове повідомлення про придумані ними графіки відключень світла, які начебто можна буде побачити, підписавшись на їхній канал. Для створення видимості достовірності називають нашу компанію. І навіть вже вигадали дату початку начебто відключень. Це все брехня", - підкреслили в компанії.

Там вказують, що оперативно повідомляють про всі надзвичайні події в енергетиці, як тільки це дозволяє безпекова ситуаці, та радять споживати інформацію виключно з перевірених джерел, аби "захиститися від пройдисвітів". Наразі, як зазначають в компанії, підстав говорити про запровадження графіків відключень немає.

Нагадаємо, що внаслідок масових атак російської армії на об'єкти енергетики України, що почалися 10 жовтня, в багатьох регіонах України щодня впродовж близько чотирьох місяців, особливо в грудні та січні, застовувалися тривалі відключення побутових споживачів від електроенергії через нестачу генерації та пошкодження розподільчої інфраструктури.

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