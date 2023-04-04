"Не виключаємо нових обстрілів та відключень". В "ДТЕК Київські електромережі" розповіли як готуються до наступного опалювального сезону

Генеральний директор компанії “ДТЕК. Київські електромережі” Денис Бондар розповів, що готуючись до наступного опалювального сезону, компанія планує відремонтувати всі об'єкти що були пошкоджені минулої зими, а також сформувати резерв критичного обладнання, що допоможе у випадку нових обстрілів інфраструктури. Про це Бондар сказав на брифінгу.

"Закінчився цей опалювальний період і наша команда вже думає над підготовкою до наступного. Ми розуміємо, що можливі нові обстріли, нові обмеження. В тому числі в період ремонтних робіт", - сказав Бондар.

За його словами, в рамках ремонтної кампанії 2023 року компанія планує відремонтувати 832 об’єкти розподільчої мережі, технічно оновити 12 високовольтних підстанцій, відремонтувати 100 км кабельних та повітряних мереж, та розчистити 139 км ліній електропередач від гілок та сухих дерев.

Він додав, що через війну багато підприємств, котрі виготовляли обладнання необхідне операторам систем розподілу для ремонтних робіт зупинилось. Через це ДТЕК уклав нові договори та почав закуповувати імпортне обладнання. Однак таке обладнання є дорожчим, а їх виготовлення потребує певного часу.

Через це "ДТЕК. Київські електромережі" в рамках своєї ремонтної кампанії у 2023 році планує провести повний аудит свого критичного обладнання, а також зробити аварійний резерв, котрий дозволить компанії пройти наступну зиму.

Бондар зауважив, що з жовтня 2022 року по березень 2023 року в київських електромережах відбулось 5105 аварій, з них 348 були викликані пошкодженнями внаслідок російських ракетних атак.

"Ще один виклик з яким ми зустрілись це 10% пошкоджень відбулось саме через графіки аварійних відключень. Всі ми пам’ятаємо графіки відключень. За всім цим стоїть 1500 вимикачів, які щоденно по 6-7 разів на день вмикались та вимикались для застосування графіків. Така велика кількість перемикань приводила до пошкодження обладнання", - сказав топ-мереджер.

Він додав, що після початку повномасштабної війни в компанії вирішили збільшити кількість аварійних бригад для ліквідації можливих аварій на електромережах. Тому влітку 2022 року було створено та навчено додатково 30 ремонтних бригад(станом на лютий 2022 року було 168 ремонтних бригад), котрі з листопада 2022 року виконували аварійні роботи.

Нагадаємо, з жовтня 2022 року по лютий 2023 року через те, що російські військові регулярно обстрілювали енергетичну інфраструктуру в усіх областях України застосовувались регулярні відключення електроенергії. В середині лютого енергосистему вдалося стабілізувати тією мірою, щоб оператор системи передачі зміг відмовитися від практики відключень. Однак у своїх прогнозах Національний банк прогнозує, що проблеми в енергосистемі продовжаться до кінця 2024 року.