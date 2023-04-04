Не исключаем новых обстрелов и отключений. В "ДТЭК Киевские электросети" рассказали, как готовятся к следующему отопительному сезону

Генеральный директор компании "ДТЭК. Киевские электросети" Денис Бондарь рассказал, что готовясь к следующему отопительному сезону, компания планирует отремонтировать все объекты, поврежденные прошлой зимой, а также сформировать резерв критического оборудования, которое поможет в случае новых обстрелов инфраструктуры. Об этом Бондарь сказал на брифинге.

"Закончился этот отопительный период, и наша команда уже думает над подготовкой к следующему. Мы понимаем, что возможны новые обстрелы, новые ограничения. В том числе в период ремонтных работ", - сказал Бондарь.

По его словам, в рамках ремонтной кампании 2023 компания планирует отремонтировать 832 объекта распределительной сети, технически обновить 12 высоковольтных подстанций, отремонтировать 100 км кабельных и воздушных сетей, и расчистить 139 км линий электропередач от веток и сухих деревьев.

Он добавил, что из-за войны многие предприятия, производившие оборудование, необходимое операторам систем распределения для ремонтных работ остановилось. Поэтому ДТЭК заключил новые договоры и начал закупать импортное оборудование. Однако такое оборудование более дорогостоящее, а их изготовление требует определенного времени.

Поэтому "ДТЭК. Киевские электросети" в рамках своей ремонтной кампании в 2023 году планирует провести полный аудит своего критического оборудования, а также сделать аварийный резерв, который позволит компании пройти следующую зиму.

Бондарь отметил, что с октября 2022 года по март 2023 года в киевских электросетях произошло 5105 аварий, из них 348 были вызваны повреждениями в результате российских ракетных атак.

"Еще один вызов, с которым мы встретились, это 10% повреждений произошло именно из-за графиков аварийных отключений. Все мы помним графики отключений. За всем этим стоит 1500 выключателей, которые ежедневно по 6-7 раз в день включались и выключались для применения графиков. Такое большое количество переключений приводило к повреждению оборудования", - сказал топ-мереджер.

Он добавил, что после начала полномасштабной войны в компании решили увеличить количество аварийных бригад по ликвидации возможных аварий на электросетях. Поэтому летом 2022 года было создано и обучено дополнительно 30 ремонтных бригад (по состоянию на февраль 2022 было 168 ремонтных бригад), которые с ноября 2022 года выполняли аварийные работы.

Напомним, с октября 2022 по февраль 2023 из-за того, что российские военные регулярно обстреливали энергетическую инфраструктуру во всех областях Украины применялись регулярные отключения электроэнергии. В середине февраля энергосистему удалось стабилизировать в той степени, чтобы оператор системы передачи смог отказаться от практики отключений. Однако в своих прогнозах Национальный банк прогнозирует, что проблемы в энергосистеме продлятся до конца 2024 года .