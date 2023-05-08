В Минэнерго ответили на "вбросы" о возможности новых отключений света по графикам

Министерство энергетики заявляет, что информация некоторых СМИ о якобы введении в мае графиков ограничений поставок электроэнергии бытовым потребителям не соответствует действительности. Как подчеркивается в сообщении ведомства, введение каких-либо графиков ограничений поставок электроэнергии не планируется.

"Почти три месяца, несмотря на террор врага и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры, энергосистема работает, полностью обеспечивая потребление. Благодаря слаженной работе всех видов генерации удалось отменить ограничения поставок электроэнергии потребителям", - сказал министр Герман Галущенко.

Глава Минэнерго отметил, что сейчас идет активная подготовка энергосистемы к новому отопительному сезону. В частности, министерством совместно со всеми компаниями страны, которые генерируют, передают и распределяют электроэнергию, составлен оптимизированный график ремонтов.

Как заявили в министерстве, отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно вследствие повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры. В профильном ведомстве также призвали СМИ "проверять информацию и ссылаться исключительно на официальные источники".

В свою очередь, в НЭК "Укрэнерго" также прокомментировали эту тему, указывая, что в соцсетях появилась новая, "пока небольшая, волна желающих поманипулировать на чувствительной теме электроснабжения".

"Отдельные Telegram-каналы решили сделать фейковое сообщение о придуманных ими графиках отключений света, которые якобы можно будет увидеть, подписавшись на их канал. Для создания видимости достоверности называют нашу компанию. И даже уже придумали дату начала якобы отключений. Это все ложь", - подчеркнули в компании.

Там указывают, что оперативно сообщают обо всех чрезвычайных событиях в энергетике, как только это позволяет ситуация с безопасностью, и советуют получать информацию исключительно из проверенных источников, чтобы "защититься от проходимцев". Пока же, как отмечают в компании, оснований говорить о введении графиков отключений нет.

Напомним, что в результате массовых атак российской армии на начавшиеся 10 октября объекты энергетики Украины во многих регионах Украины ежедневно на протяжении около четырех месяцев, особенно в декабре и январе, применялись длительные отключения бытовых потребителей от электроэнергии из-за нехватки генерации и повреждения распределительной инфраструктуры.

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