Пункты обогрева в Киеве планируют перевести в режим ожидания: что это значит

В столице Украины не планируют сворачивать пункты обогрева, учитывая постепенное потепление, ведь они могут пригодиться в случае нового массированного ракетного удара по стране, в частности, по Киеву.

Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Городские власти решили перевести пункты обогрева в режим ожидания Соответствующее решение будет вынесено на заседание Совета обороны Киева.

Это означает, что в рабочем состоянии оставят по 2 пункта в каждом районе, а остальные будут переведены в режим ожидания.

"В случае массового отключения электроэнергии все 767 пунктов возобновят работу в течение 3 часов", - отметили в КГГА.

Вся информация о графике работы и статусе пунктов обогрева будет отображена на карте.

"На основных объектах критической инфраструктуры города на сегодняшний день восстановлена и обеспечена тепло- и электрогенерация. Учитывая указанное, из 482 постоянно действующих стационарных пунктов обогрева, которые развернули власти Киева, мы будем предлагать оставить в рабочем состоянии по 2 пункта в каждом районе, а 462 перевести в режим ожидания. Время их развертывания – 3 часа", - добавил директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Напомним также, что накануне начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года. Согласно документу, комендантский час в столице будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.