В Андреевской церкви обустроили укрытие и "Пункт несокрушимости" (ФОТО)

Ставропигия Вселенского Патриархата в Украине вместе с партнерами открыла в Андреевской церкви "Пункт несокрушимости", который также будет служить укрытием. В помещении люди смогут зарядить мобильные устройства, а также получают доступ к сети Интернет.

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Об этом сообщила пресс-служба миссии "Ставропигия Вселенского Патриархата в Украине".

Пункт _ несгибаемости " открывает дверь в офисе Ставропигии Вселенского Патриархата – стилобатной ( нижней ) части Андреевской церкви . Это помещение , встроенное в холм и с трех сторон надежно защищенное большими слоями бетона да почвы , есть как безопасным укрытием в случае воздушной тревоги , да и энергоэффективным ", - рассказали священнослужители.

Укрытие обустроили за счет меценатов и благотворителей. В частности , закупили электрогенератор для работы несокрушимости " на случай отключения света. Одновременно в укрытие может находиться до 40 человек. Пункт будет работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

"Во время длительных отключений электроэнергии график работы "Пункта несокрушимости" может измениться. По соображениям безопасности посетители «Пункта несокрушимости» при входе должны предъявить документ, удостоверяющий личность", — уточнили в пресс-службе миссии .

Напомним, в рамках развития информационной инфраструктуры для "Пунктов несокрушимости" заработал еще один чат-бот в Viber, где можно узнать, где находится ближайший пункт.

Кроме этого, информацию о ближайших "Пунктах несокрушимости" можно найти на сайте, а также в чат-боте в Telegram. С информацией, где в Киеве находятся пункты обогрева, можно ознакомиться на карте.