Число разрушенных и поврежденных из-за вторжения РФ религиозных сооружений в Украине выросло до 307 (КАРТА)

С 24 февраля 2022 года по 26 января 2023 года в результате вооруженного нападения России были полностью разрушены или повреждены в разной степени по меньшей мере 307 религиозных сооружений в 15 областях Украины. Об этом сообщает Государственная служба по этнополитике и свободе совести.

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В частности, речь идет о 297 христианских религиозных сооружениях, 5 мусульманских и 5 иудейских. Около 48% (142 объекта) из 297 поврежденных христианских принадлежат Украинской православной церкви.

30 принадлежат протестантским общинам, 21 – Православной церкви Украины, 5 – Римско-католической церкви, 4 – Украинской греко-католической церкви. 95 сооружений принадлежат Свидетелям Иеговы.

Наибольшее количество разрушенных религиозных сооружений – в Донецкой (75) и Луганской (59) областях. После них следуют Киевская (43), Харьковская (38), Херсонская (20) и Запорожская (16) области.

Служба также опубликовала полный список всех поврежденных и разрушенных религиозных сооружений по состоянию на 26 января, доступный по ссылке, и нанесло их на интерактивную карту.

ДЭСС призывает присылать информацию, в том числе фотографии, о повреждениях культовых сооружений и других последствиях российского вторжения в Украину для религиозных сообществ по адресу [email protected], или же сообщать на номер +380977053857.

Также ведомство призывает регистрировать свидетельства на ресурсе Министерства культуры и информационной политики для документирования военных преступлений против человечности и объектов культурного наследия, совершенных российской армией, по адресу culturecrimes.mkip.gov.ua.