В Украине зафиксировали уже 552 случая разрушения культурных объектов за время войны

Министерство культуры и информационной политики верифицировало по состоянию на 26 октября уже 552 объекта культурного наследия и культурной инфраструктуры, которые были разрушены или повреждены в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

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Как говорится в сообщении ведомства, об этом заявила заместитель министра Екатерина Чуева, выступая на конференции "Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация".

В частности, среди этих объектов 171 памятник, 146 объектов ценной исторической застройки, 58 монументов и произведений искусства, 44 музея. При этом, как отметила Чуева, по информации от областных администраций, в общей сложности повреждения получили почти 1000 объектов культурной инфраструктуры, и шаг за шагом ведомство верифицирует и дополняет эти данные.

Замминистра указала, что культурное наследие является одним из ключевых элементов национальной безопасности, и это должно найти свое отражение в отраслевых стратегиях и ежедневных практиках.

"Развитие экосистемы наследия Украины позволит сохранить национальное достояние и раскрыть его потенциал для развития украинского общества, а также сбалансировать интересы разных акторов, каждый из которых несет также и свою долю ответственности за общее будущее. Будет ли историческая среда наших городов сохранена, как именно, и будут ли проекты восстановления вдохновляющими и создающими возможности для развития, человекоцентрическими и экологическими - зависит от каждого из нас", - сказала она.

Напомним, что два с половиной месяца назад Минкульт сообщал о фиксации 464 эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия, среди которых 23 памятника национального значения, 109 памятников местного значения, 108 объектов ценной исторической застройки. Больше всего таких эпизодов выявлено в Харькове, Мариуполе и их окрестностях.