В Україні зафіксували вже 552 випадки руйнування культурних об'єктів за час війни

Міністерство культури та інформаційної політики верифікувало станом на 26 жовтня вже 552 об'єкти культурної спадщини та культурної інфраструктури, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як ідеться у повідомленні відомства, про це заявила заступниця міністра Катерина Чуєва, виступаючи на конференції "Культурна спадщина в умовах війни: захист, збереження та реставрація".

Зокрема, серед цих об'єктів 171 пам’ятка, 146 об’єктів цінної історичної забудови, 58 монументів та творів мистецтва, 44 музеї. При цьому як зазначила Чуєва, за інформацією від обласних адміністрацій, загалом ушкоджень зазнало майже 1000 об’єктів культурної інфраструктури, і крок за кроком відомство верифікує та доповнює ці дані.

Заступниця міністра вказала, що культурна спадщина є одним з ключових елементів національної безпеки, і це має знайти своє відображення у галузевих стратегіях та щоденних практиках.

"Розбудова екосистеми спадщини України дозволить зберегти національне надбання та розкрити її потенціал для розвитку українського суспільства, а також збалансувати інтереси різних áкторів, кожний з яких несе також і свою частку відповідальності за спільне майбутнє. Чи буде історичне середовище наших міст збережене, як саме, і чи будуть проєкти відновлення такими, що надихають і створюють можливості для розвитку, людиноцентричними та екологічними – залежить від кожного з нас", – сказала вона.

Нагадаємо, що два з половиною місяці тому Мінкульт повідомляв про фіксацію 464 епізодів воєнних злочинів Росії проти української культурної спадщини, серед яких 23 пам’ятки національного значення, 109 пам’яток місцевого значення, 108 об’єктів цінної історичної забудови. Найбільше таких епізодів виявлено у Харкові, Маріуполі та їх околицях.