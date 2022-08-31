Уже более 200 религиозных сооружений в Украине подверглись разрушениям в результате агрессии РФ

С 24 февраля по 23 августа уже по меньшей мере 205 религиозных сооружений в 14 областях Украины были полностью разрушены или подверглись разрушениям разной степени в результате войны с Россией.

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Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики со ссылкой на данные мониторинга Государственной службы по этнополитике и свободе совести в сотрудничестве с Мастерской академического религиоведения.

В частности, разрушениям подверглись 195 христианских сооружений, пять мусульманских и пять иудейских. 29 принадлежат протестантским общинам, 20 – Православной церкви Украины, четыре – Римско-Католической Церкви (РКЦ), три – Украинской Греко-Католической Церкви. Семь объектов принадлежат сообществам Свидетелей Иеговы.

68% (132 объекта) из 195 поврежденных христианских сооружений, полностью или частично разрушенных в результате нападения России, принадлежат Украинской православной церкви.

Наибольшее количество разрушенных религиозных зданий находится в Луганской (56) и Донецкой (48) областях. После них следуют Киевская (34) и Харьковская (25) области. Полный список объектов доступен по ссылке.

Напомним, что по состоянию на 23 июля, то есть месяцем ранее, в Украине было зафиксировано 183 полностью или частично разрушенных в результате войны религиозных сооружений.