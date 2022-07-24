За пять месяцев войны в Украине разрушены уже 183 религиозных сооружения, почти 70% - храмы УПЦ (КАРТА)

С 24 февраля, когда началось российское военное вторжение в Украину, до 23 июля были полностью разрушены или подверглись разрушениям разной степени по меньшей мере 183 религиозных сооружения в 14 областях Украины.

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Как сообщает Госслужба по этнополитике и свободе совести, из этого количества 173 сооружения являются христианскими, а еще по пять - мусульманскими и иудейскими.

В частности, 22 принадлежат протестантским общинам, 19 – Православной церкви Украины, три – римско-католической церкви и две – Украинской греко-католической церкви.

Абсолютное же большинство - 127 полностью или частично разрушенных сооружений (более 73% от христианских и 69% от всех) - приходится на Украинскую православную церковь, имеющую статус широкой автономии в структуре Русской православной церкви, хотя политически пытающуюся всячески дистанцироваться от нее.

Наибольшее количество разрушенных религиозных сооружений приходится на Донецкую (45) и Луганскую (40) области. После них следуют Киевская (34) и Харьковская (25). Кроме того, по 12 церквей были разрушены в Черниговской и Сумской областях.

Напомним, что с начала войны Министерство культуры и информационной политики призвало граждан присылать фото- и видеосвидетельства разрушений и повреждений российскими войсками любых объектов исторического наследия, культовых и культурных учреждений.

Кроме того, фотографии и данные о повреждениях культовых сооружений и других последствиях вторжения РФ в Украину для религиозных сообществ Госслужба по этнополитике и свободе совести просит отправлять по электронной почте [email protected] и сообщать по номеру +380977053857.