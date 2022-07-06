Священники ПЦУ и УПЦ подписали декларацию о взаимопонимании, призвав иерархов к официальному диалогу

5 июля прошла первая неформальная встреча священников Православной церкви Украины и Украинской православной церкви, проведению которой способствовало Министерство культуры и информационной политики, Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести и Национальный заповедник "София Киевская", говорится в сообщении на сайте платформы Ethos.

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Событие произошло в Доме митрополита на территории "Софии Киевской". Указано, что встреча объединила 21 клирика с обеих сторон, а модерировала беседу председатель Госслужбы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан. По результатам была заключена Декларация взаимопонимания.

В ней представители духовенства отмечают, что собрались "для диалога по поводу перспектив единства украинского православия, стремясь к единству во Христе, которое Он Сам хотел видеть в своих учениках", считая, что такой диалог будет способствовать установлению взаимопонимания и налаживанию отношений как между церковными общинами разных конфессий, так и между верующими.

При этом в качестве повода к встрече они опираются на решение собора УПЦ от 27 мая о возобновлении межконфессионального диалога и заявление синода ПЦУ от 31 мая о необходимости диалога между двумя православными юрисдикциями в Украине.

Так, священники осудили войну, которую развязала путинская Россия против суверенного народа Украины и деструктивную позицию Московской патриархии, "которая, пренебрегая Заповедями Божьими, превратилась в "прислугу" путинского режима и благословляет русских агрессоров на кровопролитие".

Они отмечают, что понимают необходимость объединения для защиты Украины; единства украинского православия, стоящего перед внешними и внутренними вызовами настоящего; отказа от агрессии, стереотипов, предвзятости и языка ультиматумов и вражды в общении друг с другом и в публичном пространстве; отказ от неканонической практики перекрещивания.

Также клирики совместно заявили о необходимости просветительской работы на местах с целью преодоления и недопущения в будущем межцерковных и межконфессиональных конфликтов и необходимости ухода от "узкокорпоративных интересов в межправославном диалоге", а также отметили единство взглядов в понимании существования различных моделей сосуществования православных юрисдикций.

"Мы признаем также возможные вызовы, стоящие перед нами и нуждающиеся в дополнительных усилиях для их преодоления, в частности, различные подходы в наших сообществах к практике изменения юрисдикции церковными общинами (при совместном понимании того, что они должны происходить путем свободного и законного волеизъявления ее членов), к возможности совместного служения, признанию канонического статуса, таинств и так далее", - говорится в декларации.

При этом участники встречи утверждают, что ни один из вызовов не является преградой, которую невозможно преодолеть путем переговоров в духе христианской любви, и исходя из этого заявляют о целесообразности и необходимости конструктивного диалога между двумя ветвями украинского православия.

"Выражаем надежду, что такой диалог, начавшись по инициативе священнослужителей УПЦ и ПЦУ, станет началом процесса единения, к которому будут приобщаться церковные общины, духовенство и все, кому не безразлично будущее духовности народа Украины. Призываем наших иерархов начать официальный диалог между УПЦ и ПЦУ уже до Дня крещения Киевской Руси-Украины, который в прошлом году был определен как День украинской государственности", - говорится в заявлении.

По мнению подписантов, это станет лучшим подарком к этому празднику, как верующим обеих церквей, так и всему украинскому обществу.

В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко одобрил подписание декларации, отметив, что это "очень важный текст, доводящий понимание того, что только в единстве мы сильны". Сам же документ открыт для подписания и обсуждения духовенством и верующими УПЦ и ПЦУ.

Отметим при этом, что, как прокомментировал изданию "Страна.ua" глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент, священников на эту встречу УПЦ не делегировала и они не представляют официальную точку зрения церкви.

""Никто от церкви не делегировал, взявших участие в этой встрече, священников представлять точку зрения духовенства и миллионов мирян УПЦ. Данное мероприятие было организовано представителями Министерства культуры, по этому, за все организационные вопросы, в том числе и за состав участников, ответственна только эта организация. Из СМИ мне стало известно, что участники этой встречи разговаривали о том, что общего и в чем отличие УПЦ и ПЦУ", - отметил он.

Напомним при этом, что апрельский опрос социологической службы "Рейтинг" показал, что 51% украинцев считают, что украинское государство должно запретить УПЦ, а поддержка среди украинцев идеи разрыва связей этой церкви с РПЦ выросла на тот момент до 74%.